Smart Ship© Hub, den maritime, digitale B2B-plattformen (SaaS) med hovedkvarter i Singapore, har gjennomført en førfinansieringsrunde på $ 2,5 millioner, ledet av Ideaspring Capital og StartupXseed

SINGAPORE, 5. august 2022 /PRNewswire/ -- Smart Ship Hub(SSH) er klar til å distribuere digital plattform for global maritim logistikk. SSH forstyrrer maritim industri på samme måte som elektroniske kontrollsystemer gjorde i luftfartsbransjen. SSH er skybasert og etterspørselsbasert og tilbyr en «enhetlig plattform og én enkelt kilde til sannheten» for skipseiere, skipsoperatører, skipsmeglere, sjøforsikringsselskaper og havnemyndigheter. Plattformen er tilpasset fraktskip, havgående skip, oljerigger, elvebåter og fiskebåter.

Left to right, Prashant, Head Delivery, Joy Basu (CEO), Vikram, CTO

Global havtransport lider, til tross for at det er den største transportsektoren, av operasjonell ineffektivitet og mangel på synlighet/gjennomsiktighet, noe som fører til kommersielle lekkasjer. Skipseiere, operatører, skipsmeglere og forsikringsselskaper er nå fokusert på teknologistøttede, smartere prosesser for å sikre «høy andel oppetid, sjødyktighet og forutsigbarhet for fartøy» med digitale systemer.

SSHs «ship-to-shore og shore-to-ship»-basert flåtestyring ved hjelp av smarte sensorer, IOT og stordata sparer betydelige driftskostnader og forbedrer reisens effektivitet . Den digitale plattformen bidrar til å forutsi mulig nedetid og feil for maskiner, og identifisere ytelsesavvik og ruter for å forbedre reisens og fartøyets ytelse. SSHs «Marine Insights» er en unik plattform for maritime stordata, og leverer nyttig informasjon, smarte varsler og ytelsesrådgivning for hele flåten basert på mange millioner dataoppføringer.

SSHs globale kunder kan nå sine mål om minimalt vedlikehold ved havari, optimal utnyttelse av drivstoffet, totalt samsvar med regler, inkludert for utslipp, optimaliserte kostnader til forholdsbasert vedlikehold og et mye høyere nivå av kontroll over reisen. Funksjonen «Performance Advisory», ytelsesrådgivning, reduserer antall hendelser for disse skipene og sparer vedlikeholds- og drivstoffkostnader. Fremtidsrettede maritime selskaper bidrar til å opprette et tilkoblet økosystem: tilknyttede skip, delte tjenester (ruter, kapasitet, innkjøp) og en «betal per bruk»-modell med SSH digital.

Joy Basu, grunnleggeren av Smart Ship Hub, legger til: «Digitale plattformer kommer til å spille en kritisk rolle i å forstyrre de tradisjonelle maritime prosessene. Ineffektive og tradisjonelle arbeidsflyter i skip og langs kysten må gradvis vike for automatisert fjernstyring. Denne finansieringsrunden lar oss tilby mer verdi til kundene våre globalt. Kundene får nå et innebygget ytelsessenter for en brøkdel av kostnadene de har i dag. Skipseiere, operatører og megleere kan få digital oppgradering for «Zero» capex , slik at de kan frigjøre kapital og oppgradere flere fartøyer.»

«Ideaspring Capital er stolte over å være en del av Smart Ship Hubs vekst og bli med på reisen mot å bli den foretrukne digitale plattformen for globale maritime selskaper. Vi er et risikokapitalselskap og fokuserer på organisasjoner som driver med IOT, maskinlæring, dyp læring, stordataanalyse, AR, VR, cybersikkerhet og datavisjon, og vi har sett SmartShip utnytte disse teknologiene gjennom sin plattform i verdensklasse. Vi er svært imponert over teamet og produktet», sa Naganand Doraswamy, administrerende partner for Ideaspring Capital.

«StartupXseed er et sektoragnostisk fond med investeringer i alt fra fra SaaS til romfart (teknologi), inkludert på feltene cybersikkerhet, Semicon, AI/ML, droner og nye Frontier Startups i India med globalt fokus. Smart Ship Hub er et firma i en tidlig vekstfase, og vi er spesielt imponert over at produktet og nøkkelkundene deres har utviklet seg globalt i løpet av kort tid», sa Ravi Thakur, partner med ansvar for StartupXseed-foretak.

SmartShip har unike fordeler fra en solid grunnmur av anerkjente, maritime fagfolk, hovedkvarter i Singapore og et sterkt teknologiteam. Vi er glade for dette samarbeidet, siden de forstyrrer det globale maritime domenet: BV Naidu, administrerende partner for StartupXseed-foretak.

