Smart Ship© Hub, plateforme numérique maritime B2B (SaaS) basée à Singapour, lève un premier tour de table de 2,5 millions de dollars mené par Ideaspring Capital et StartupXseed Ventures

Le secteur maritime mondial, bien qu'étant le mode de transport le plus important, souffre d'inefficacités opérationnelles, d'un manque de visibilité et de transparence conduisant à des fuites commerciales. Les armateurs, les exploitants, les agences d'affrètement et les compagnies d'assurance se concentrent désormais sur des processus plus intelligents appuyés par la technologie afin d'assurer « une disponibilité élevée des navires, la navigabilité et la prévisibilité » grâce à des systèmes numériques.

La gestion de la flotte de SSH, basée sur le principe « ship-to-shore » et « shore-to-ship » et utilisant des capteurs intelligents, l'IOT et le Big Data, permet de réduire considérablement les coûts opérationnels tout en améliorant l'efficacité des parcours. La plateforme numérique permet de prévoir les temps d'arrêt possibles des machines, les défaillances, les écarts de rendement, les itinéraires des navires pour améliorer le parcours et le rendement des navires. « Marine Insights » de SSH est une plateforme unique de données maritimes (big data) qui fournit des renseignements exploitables, des alertes intelligentes et des conseils en matière de rendement pour l'ensemble de la flotte à partir de millions d'enregistrements.

Les clients internationaux de SSH sont en mesure d'atteindre leur objectif de « maintenance minimale en cas de panne », « d'utilisation optimale du carburant », « de conformité totale, y compris en ce qui concerne les émissions », « d'optimisation des coûts grâce à la maintenance conditionnelle » et un niveau beaucoup plus élevé de « contrôle des parcours ». La fonction « conseil en matière de performance » permet de réduire le nombre d'incidents sur les navires tout en économisant les coûts de maintenance et de carburant. Les entreprises maritimes prêtes pour l'avenir participent à la création d'un écosystème connecté : navires connectés, services partagés (itinéraires, capacité, approvisionnement) et modèle de « paiement à l'utilisation » avec SSH digital.

Joy Basu, fondateur de Smart Ship Hub a ajouté : « Les plateformes numériques vont jouer un rôle fondamental en bouleversant les processus maritimes traditionnels. Les flux de travail inefficaces et obsolètes dans les navires et à terre cèdent progressivement la place à la gestion automatisée à distance. Cette levée de fonds nous permettra de transmettre davantage de valeur à nos clients à l'échelle mondiale. Les clients disposeront désormais d'un centre de performance captif pour une fraction du coût qu'ils supportent aujourd'hui. Les armateurs, les exploitants et les affréteurs peuvent obtenir une mise à niveau numérique pour un coût d'investissement « égal à zéro », ce qui leur permet de débloquer leur capital et de mettre à niveau davantage de navires ».

À propos d'Ideaspring Capital

« Ideaspring Capital est très heureuse de participer à la croissance de Smart Ship Hub et à son cheminement pour devenir la plateforme numérique de choix pour les entreprises maritimes mondiales. En tant que société d'investissement en capital risque, nous nous concentrons sur les organisations qui œuvrent dans les domaines de l'IOT, de l'apprentissage machine, de l'apprentissage profond, de l'analyse des Big Data, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la cybersécurité et de la vision informatique. Nous avons constaté que SmartShip tire parti de ces technologies au moyen de sa plateforme de niveau international. Nous sommes très impressionnés par l'équipe et le produit », a affirmé Naganand Doraswamy, associé directeur, Ideaspring Capital.

À propos de StartupXseed

« StartupXseed est un fonds indépendant du secteur avec des investissements allant de SaaS à Space (Tech), en passant par les domaines de la cybersécurité, des semi-conducteurs, de l'IA/ML, des drones et des startups à succès en Inde avec une orientation mondiale. Smart Ship Hub est une entreprise en phase de croissance initiale, nous sommes particulièrement impressionnés par leurs produits et leur clientèle de renom développée à l'échelle mondiale en un laps de temps très court », a indiqué Ravi Thakur, partenaire désigné, StartupXseed Ventures.

SmartShip a l'avantage unique d'avoir une puissante équipe de promoteurs composée de professionnels du secteur maritime chevronnés, un siège social à Singapour et une solide équipe technologique. Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat alors qu'ils bouleversent le domaine maritime mondial : BV Naidu, associé directeur, StartupXseed Ventures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864898/Smart_Ship_Hub_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1864899/Smart_Ship_Hub_Logo.jpg

SOURCE Smart Ship Hub