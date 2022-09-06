Смартфон HONOR 70, получивший множество наград СМИ, был признан «лучшим на IFA»

БЕРЛИН, 7 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- На проходящей в эти дни выставке потребительской электроники IFA Consumer Electronics Show представители международного технологического бренда HONOR впервые выступили на главной сцене, рассказав о своей концепции сетевого будущего (Embracing the Connected Future) и представив новейшие продукты HONOR серии N для мирового рынка.

Тонкий и стильный смартфон HONOR 70, впервые оснащенный новым датчиком изображения IMX800 от Sony, обладает превосходными характеристиками камеры в этой категории. Новый режим Solo Cut предлагает новый способ съемки видеоблогов, это именно то, что было нужно создателям видео.

В этом году смартфоны HONOR выиграли в общей сложности 35 наград международных СМИ, из которых модель HONOR 70 получила 21 премию в различных категориях. Многие специализирующиеся на технологиях ведущие СМИ признали HONOR 70 «лучшим на IFA». Согласно авторитетному международному изданию о технологиях TechRadar, HONOR 70 — «один из лучших телефонов года на базе Android». Известнейшее международное деловое издание Forbes назвало HONOR 70 «добротным универсалом».

Другие новые продукты HONOR из серии N также получили признание со стороны мировых технологических и вертикальных СМИ. Так, в обзоре HONOR MagicBook 14 издания Trusted Review говорится, что это «фантастический ноутбук с высокой производительностью и отличная альтернатива MacBook Air для тех, кто хочет продолжать использовать Windows». Примечательно, что планшет HONOR Pad 8, обладающий выдающимися характеристиками в плане аудио- и видеоразвлечений, также получил награду «Лучшее на IFA» от всемирно известного музыкального и развлекательного журнала Billboard.

Планшет HONOR 70 уже доступен на некоторых европейских рынках по начальной цене 549 евро. Также планируется запуск HONOR MagicBook 14 и HONOR Pad 8 на некоторых рынках региона; предварительные заказы уже принимаются.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании HONOR по ссылке www.hihonor.com или отправьте сообщение по адресу [email protected]

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SOURCE HONOR