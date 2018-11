Smartfony HONOR dominują na wyprzedażach w Czarny Piątek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w USA

Model HONOR 9 Lite zajął pierwsze miejsce wśród bestsellerowych smartfonów w sieci w kategorii 150-200 EUR dzięki ofertom na wszystkie warianty, a model HONOR 10 zajął wysoką pozycję w czołówce 10 najpopularniejszych produktów w serwisie Amazon w weekend Czarnego Piątku. Oba rekordy potwierdzają rosnącą popularność smartfonów HONOR wśród kupujących w całej Europie.

Natomiast w USA zapotrzebowanie na model HONOR View 10 pobiło rekordy, a model został całkowicie wyprzedany w serwisach Amazon i Newegg w trakcie promocji z okazji Czarnego Piątku. W trakcie weekendu sprzedaż tego modelu znacznie podskoczyła także na Bliskim Wschodzie. W weekend Czarnego Piątku marka HONOR uplasowała się na pierwszej pozycji w kategorii telefonów we wszystkich kanałach sprzedaży w Finlandii. W Czechach całkowity wzrost sprzedaży smartfonów HONOR sięgnął 200% w porównaniu do roku 2017, a Model HONOR 10 osiągnął aż 300% wzrost rok do roku. W Polsce model HONOR Play zanotował wzrost sprzedaży o 500% w weekend Czarnego Piątku, a sieci Euronet, X-kom i Media Expert wyprzedały wszystkie egzemplarze w zaledwie dwie godziny; całkowity wzrost sprzedaży w kraju sięgnął 150%.

Dzięki świetnym ofertom na smartfony HONOR w tym sezonie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nowy model HONOR 8X cieszył się popularnością jako najlepszy nowy produkt i zajmował pierwsze miejsce wśród nowych produktów na Amazon Germany, a także zyskał status bestsellera w sprzedaży smartfonów w sieci we Francji[1] od wejścia na rynki międzynarodowe w październiku. W Rosji model HONOR 8X jest najczęściej sprzedawanym smartfonem w sieci i przebił wyniki poprzednika, modelu HONOR 7X, o 500%.

Tak dobre wyniki poświadczają nieustanny wzrost marki HONOR w ciągu minionego roku oraz potwierdzają coraz większą popularność modeli wyposażonych w sztuczną inteligencję, w tym HONOR 10 z wiodącym w branży systemem podwójnego aparatu ze sztuczną inteligencją i szklaną obudową 3D z oszałamiającą powłoką optyczną w nanoskali oraz HONOR Play z wrażeniem grania w 4D oraz GPU Turbo i rozpoznawaniem w czasie rzeczywistym. Na wzmiankę zasługuje także model HONOR 8X, którego przełomowa technologia i przystępna cena przyniosły mu status hitu sezonu.

– Jestem zadowolony i wdzięczny za wsparcie, które otrzymaliśmy od konsumentów w tegorocznych wyprzedażach z okazji Czarnego Piątku. Najnowsze skoki sprzedaży podsumowują bardzo pomyślny rok dla marki HONOR. Wyglądamy podobnych wyników szybkiego wzrostu w roku 2019. Nieprzerwanie opracowując innowacyjne technologie i przełomowe wzornictwo produktów, będziemy nadal zapewniać najlepsze smartfony z niedoścignionymi wrażeniami dla użytkowników na potrzeby konsumentów z całego świata – skomentował George Zhao, prezes firmy HONOR.

