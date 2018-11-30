Смартфоны HONOR стали лидерами распродаж Черной пятницы в Европе, США и на Ближнем Востоке

В этом году показатели продаж в Черную пятницу выросли на целых 250% по сравнению с результатами, полученными за аналогичный период 2017 года в странах Европы, а в Испании рост и вовсе составил рекордные 300%.

Модель HONOR 9 Lite заняла первое место среди всех смартфонов и мобильных телефонов в ценовой категории 150-200 евро, а HONOR 10 вошла в «десятку» бестселлеров Amazon в ходе распродажи по случаю Черной пятницы. Эти рекордные результаты наглядно доказывают, что смартфоны HONOR набирают популярность у покупателей по всей Европе.

Вместе с этим, спрос на HONOR View 10 на рынке США достигает новых высот: модель была полностью распродана на Amazon и Newegg в ходе акции по случаю Черной пятницы. Заметный рост продаж был зафиксирован в прошлый уик-энд на Ближнем Востоке. Продукты HONOR заняли первое место в категории мобильных телефонов по всем каналам продаж в ходе Черной пятницы в Финляндии. В Чехии рост рыночных показателей HONOR составил 200% по сравнению с 2017 годом, а для HONOR 10 он составил целых 300%. В Польше HONOR Play продемонстрировал 500% увеличение объемов продаж в Черную пятницу: модель была полностью распродана на Euronet, X-kom и Media Expert в течение двух часов с момента начала акции, а рост общего объема продаж составил 150%.

Этот праздничный сезон ознаменовался большим разнообразием промоакций HONOR на любой вкус и кошелек. Новый продукт - HONOR 8X, - стал безусловным лидером среди новинок, заняв первое место в данной категории на платформе Amazon в Германии. Модель также стала бестселлером онлайн-продаж во Франции[1] с момента своего мирового релиза в октябре этого года. В России самой продаваемой моделью в онлайн-магазинах оказалась HONOR 8X. Новому смартфону удалось превзойти своего предшественника HONOR 7X на 500% по объемам продаж.

Результаты наглядно демонстрируют стабильный рост HONOR за последний год, а также растущую популярность всех ИИ-моделей бренда, включая HONOR 10, оснащенный передовой двойной камерой с применением искусственного интеллекта и трехмерной стеклянной боковой панелью с потрясающим оптическим нанопокрытием, а также HONOR Play, обеспечивающий гейминг-эффект «4D» с технологией GPU Turbo и распознавания пользователя в режиме реального времени, и даже HONOR 8X, чьи передовые технологии и доступная цена сделали его настоящим триумфатором сезона.

«Мы очень благодарны всем за поддержку потребителей в ходе распродаж Черной пятницы в этом году. Столь стремительный рост продаж завершает и без того успешный год для бренда HONOR, и мы с нетерпением ждем, что нам принесет 2019-й. Продолжая разрабатывать инновационные технологии и работать над передовым дизайном, мы и дальше будем предоставлять потребителям по всему миру лучшие, и самые функциональные, смартфоны», - отметил президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao).

[1] Согласно отчету GFK за 41-ю неделю 2018 года

О бренде HONOR

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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