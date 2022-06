SMARTFREN E MOBILEUM ASSINAM CONTRATO PLURIANUAL PARA APRIMORAR EXPERIÊNCIA DO CLIENTE E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS

Deep Network Analytics e aprendizado de máquina aplicado oferecem inteligência relacionada à rede para melhorar a experiência do cliente

CUPERTINO, Califórnia, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para roaming e serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento, anunciou hoje que firmou uma parceria plurianual com a PT Smartfren Telecom Tbk ("Smartfren"), uma operadora móvel líder progressiva na Indonésia. O novo contrato oferece os dados digitais e análises de rede da Mobileum que permitirão à Smartfren fortalecer e aprimorar a experiência do cliente e o desenvolvimento de produtos personalizados, além de melhorar a qualidade e o desempenho do serviço para seus mais de 33 milhões de assinantes na Indonésia.

A Smartfren utilizará o software Deep Network Analytics (DNA) da Niometrics, adquirido recentemente pela Mobileum, para obter informações a partir dos volumes de dados de usuários que passam por sua rede. Integrando-se à rede atual de data core da Smartfren e de sua data warehouse, a solução identifica atributos de dados multidimensionais, descobrindo como a rede responde a demandas de uso específicas, fornecendo à Smartfren tendências relacionadas à experiência nos aplicativos e ao desempenho geral do dispositivo na rede.

Para atender a uma crescente demanda por streaming de vídeo na Indonésia, a Smartfren também utilizará a solução Video Streaming Analytics (VSA) da Mobileum para oferecer experiências de vídeo on-line de alta qualidade a seus clientes. A VSA utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para determinar métricas de desempenho e de experiência, como resolução insatisfatória ou longos tempos de carregamento, e oferece à Smartfren a possibilidade de quantificar, avaliar e melhorar a qualidade das reproduções de vídeo fornecidas em toda sua rede.

Essa parceria reafirma o compromisso da Smartfren, como provedora líder de serviços de telecomunicações na Indonésia, de investir continuamente em tecnologias emergentes e oferecer uma qualidade excepcional de serviço a seus clientes.

Ao comentar sobre a parceria entre a Smartfren e a Mobileum, Sandeep Mishra, CEO da Sinarmas Cognitive and Big Data, disse: "A Smartfren está entusiasmada em utilizar as análises de deep network da Mobileum para proporcionar melhores ofertas de produtos e experiência aprimorada a nossos clientes. Os dados fornecidos pela solução nos ajudarão a impulsionar melhorias tanto no desempenho quanto na experiência para todos os segmentos de clientes.

Ao comentar sobre a parceria, Sam Lau, vice-presidente sênior de vendas globais, análises e engajamento da Mobileum, disse: "Estamos muito felizes com a oportunidade de colaborar com a Smartfren em sua busca de excelência em redes digitais complexas. Como a operadora móvel progressiva líder na Indonésia, a empresa oferece à Mobileum o privilégio de estender nossa tecnologia avançada de análises de rede para o território de escalabilidade revolucionária. Estamos confiantes de que nossas soluções analíticas ajudarão a Smartfren em sua busca pela excelência em serviços."

Sobre a Smartfren

A PT Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) é uma das principais provedoras de serviços de telecomunicações na Indonésia. Em 2015, a Smartfren inovou ao lançar o primeiro serviço avançado 4G LTE comercial na Indonésia e, no início de 2016, novamente fez história como uma empresa de telecomunicações na Indonésia a oferecer serviços de Voice over LTE (VoLTE) comercialmente. Em 2017, a Smartfren confirmou sua posição como provedora líder de serviços de operadoras de telecomunicações no fornecimento de serviços de telecomunicações baseados em 4G e se tornou a única operadora a operar em uma rede totalmente 4G. Em 2019, a Smartfren realizou com sucesso um teste 5G em Jacarta e, este ano, a Smartfren se tornou a primeira operadora na Indonésia a apresentar a inovação eSIM. Com a inovação eSIM, a Smartfren oferece a seus clientes a vantagem de acessar a rede da Smartfren em seus dispositivos de comunicação sem utilizar um cartão SIM físico. O eSIM armazena números de telefone, pacotes de assinatura e configurações de rede que permitem que seu dispositivo se conecte à Smartfren. Atualmente com uma ampla área de cobertura de rede, de cerca de 42 mil estações de base emissoras de 4G distribuídas por 220 cidades da Indonésia, a Smartfren foi convidada a se tornar a parceira oficial de telecomunicações de marcas de smartphones globais conhecidas, como a Samsung. Para pacotes de serviços de internet, a Smartfren está atualmente se estabelecendo como uma operadora de telecomunicações que oferece diversos pacotes básicos e serviços de pacote de internet. A Smartfren tem um Starter Card e os pacotes de internet Smartfren GOKIL MAX, Unlimited, Quota Nonstop e 1ON+. Além de oferecer diversos produtos e serviços de voz e dados, a Smartfren também oferece soluções de negócios corporativos para instituições e empresas na Indonésia. Para mais informações, acesse www.smartfren.com

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

