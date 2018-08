Smartphone Honor 10 byl oficiálně představen v Indonésii - Nejinovativnější vlajkový model roku 2018 s AI fotografováním a vynikajícím designem obrazovky Aurora

Prvním modernizačním prvkem je pokročilá technologie AI 2.0, která je využívána hlavně pro digitální fotoaparát smartphonu. Druhým je design CMF[1] modelu Honor 10, 3D skleněná zadní část s úžasným nano-optickým povrchem skládajícím se z 15 vrstev třpytivé barvy, vytvořené Pařížským estetickým centrem. Třetím prvkem je GPU Turbo, což je revoluční grafická akcelerace zpracování se sofistikovanou integrací hardwaru-softwaru, která dramaticky zvyšuje efektivitu zpracování grafiky mobilních telefonů, což uživatelům poskytne příjemnější a rychlejší mobilní zážitek. Model Honor 10, vybavený třemi hlavními průlomovými inovacemi, bude k dispozici pro předběžné objednávky v ceně 6 999 000 IDR na stránkách internetového obchodu Lazada od 6. srpna do 10. srpna 11:00.

„Jsme přesvědčeni, že recept na úspěch je jednoduchý: nabídnout spotřebitelům opravdu dobrý produkt! To je to, čeho jsme se snažili ve společnosti Honor dosáhnout," řekl James Yang, prezident společnosti Honor Indonésie. „Nicméně my nevyrábíme pouze dobré výrobky, chceme také spoluvytvářet nový životní styl s mladými lidmi po celém světě. S představením modelu Honor 10, bezkonkurenčního produktu s bezkonkurenční hodnotou se domníváme, že můžeme dosáhnout našeho cíle být během příštích tří let jednou z prvních tří značek smartphonů v Indonésii."

Dnes značka Honor také oznámila partnerství s herním partnerem Gameloft; aplikacemi pro živé vysílání, Bigo Live, Live.me, Nonolive, Kittylive, Uplive, 17; a aplikací pro krátké filmy Kwai Go. Značka Honor díky úzké spolupráci se svými strategickými partnery a komunitou značky Honor bude i nadále společně vytvářet uživatelské zkušenosti, jaké pro digitální fanoušky v Indonésii nenabízí nikdo jiný.

„Jsme velmi rádi, že spolupracujeme se společností Honor jako s přední elektronickou značkou smartphonů, která nadále vytváří úžasné přístroje. Značka Honor 10 je rozhodně perfektně přizpůsobený telefon pro zážitky při hrách Gameloft! Jednotka grafického zpracování (GPU) turbo je navržena tak, aby zlepšila energetickou účinnost a obecnou výkonnost při hraní graficky náročných her. Tato vylepšení rozhodně slouží herní zkušenosti, které chce Gameloft nabídnout svým uživatelům," řekl Arthur Constant, ředitel společnosti Gameloft v Indonésii.

Značka Honor nadále udržuje se svými inovativními přístroji a přesnou cílovou strategií prvenství v oboru na domácím trhu, je elektronickou značkou smartphonů č. 1 v Číně a rychle se rozšiřuje v zahraničí, včetně Indonésie. Značka dosáhla v prvním pololetí roku 2018 meziročního nárůstu o 150 % v mezinárodním objemu prodeje mimo Čínu. V Indonésii oznámila značka Honor prodejní výsledky za první pololetí roku 2018 s pozoruhodným 100% měsíčním nárůstem v tomto období. V květnu letošního roku značka Honor předčila Apple, aby se v Rusku stala značkou smartphonů č. 2 z hlediska objemu prodeje. Značka Honor je také nejrychleji rostoucím dodavatelem smartphonů v Indii, s 300% nárůstem objemu prodeje a příjmů v první polovině roku 2018.

Klíčové funkce smartphonu Honor 10

Fotoaparát AI 2.0



24 MP + zadní fotoaparát 16 MP



Duální fotoaparát AI 24MP + 16MP modelu Honor 10 byl vyvinut a podpořen procesorem NPU v čipové sadě Kirin 970, což znamená, že v reálném čase rozpoznává více než 500 scénářů ve 22 kategoriích. Může zachytit obrysy různých okolních objektů, jako je obloha, rostliny, lidé nebo dokonce vodopád, a okamžitě identifikovat jejich umístění.

Tato funkce je podporována první technologií sémantické segmentace obrazu v oboru, která umožňuje modelu Honor 10 identifikovat více objektů v jednom snímku. Tímto Honor 10 opravdu vyčnívá z davu. Tyto funkce modelu Honor 10, které jsou prvními v oboru, využívají při fotografování specifické parametry pro každou fotografii pro konkrétní scénu v reálném čase, takže každá fotografie vypadá jako profesionální snímek pouze s jedním kliknutím.

Přední fotoaparát 24 MP



Technologie AI 2.0 modelu Honor 10 nepodporuje pouze zadní fotoaparát, ale i jeho přední fotoaparát o rozlišení 24 MP, díky čemuž se toto zařízení chová jako inteligentní společník uživatele. Podporuje 3D rozpoznání obličeje, optimalizuje detaily obličeje a detekuje více než sto bodů obličeje s přesností na úrovni pixelu.

Přední fotoaparát modelu Honor 10 podporuje studiové světelné efekty s řadou podmínek osvětlení. Vyspělé a přesné rozpoznání obličeje zaručuje přesný bokeh a zachycuje jemné rysy tváře každého, dokonce i při záběru „groufie".

Automatická stabilizace snímku (AIS)



Honor 10 získá upgrade softwaru AIS, vylepšení obrazu, které minimalizuje rozmazávání a kompenzuje chvění zařízení při zachycování fotografií a videa. Během 0,2 sekundy software s 98% přesností rozpozná, zda je přístroj držen v rukou, a automaticky nastaví expozici a rámování pomocí rozpoznání scény umělou inteligencí.

Avantgardní design



Sklo Aurora, záření ze všech úhlů



Proces, který vedl k dosažení minimalistického provedení modelu Honor 10, nebyl jednoduchý. Byl výsledkem řady průmyslových technik světové úrovně a sofistikovaných technických procesů, které vyžadovaly maximální přesnost a jemnou manipulaci. Design skla modelu Honor 10 je na zadní straně vyroben z 15 vrstev 3D skla a umožňuje pestrobarevné provedení zadního krytu.

Elegantní a stylové barvy navržené Pařížským estetickým centrem



Smartphone Honor 10, ponořen do dějin umění a digitálního světa, přináší zákazníkům ohromující kombinaci barev – modré (Phantom Blue) a zelené (Phantom Green).[2] Tyto dvě ikonické a průkopnické barvy byly vytvořeny v Pařížském estetickém centru, kde se projevila kreativita a nadšení inženýrů a designérů značky Honor.

Všechny moderní znaky v jednom: Honor FullView a Ultrazvukový snímač otisků prstů pod sklem



Model Honor 10 je vybaven prvotřídním snímačem otisků prstů umístěným na předním panelu pod sklem a 5,84palcovým displejem FullView FHD + s bezrámečkovým displejem 19:9 a 86% poměrem obrazovky k tělu smartphonu.

Vylepšený a osobní zážitek



Procesor NPU



Model Honor 10 je poháněn nezávisle zabudovaným procesorem NPU. Paměť 4 GB RAM a úložiště ROM 64 GB /128 GB poskytuje dostatek prostoru pro uložení všech vašich vzrušujících momentů zaznamenaných v galeriích, aplikacích a souborech. Honor 10 je dodáván také s baterií Honor Super Charge[3] 5V / 4,5A s kapacitou 3 400 mAh (typická hodnota), která může dobíjet 50 % výkonu během 25 minut.

EMUI 8.0



Honor 10 využívá nejnovější rozhraní EMUI 8.1, které představuje celkovou modernizaci softwarových funkcí a schopností, a především funkci Easy Talk, která snižuje hluk pozadí ve větrném prostředí, když uživatel mluví pomocí handsfree na silnici. Zvyšuje také hlasitost šeptání pro tiché rozhovory.

GPU Turbo



GPU Turbo je hardwarově-softwarová integrovaná grafická technologie pro akceleraci zpracování. Rekonstruuje tradiční rámec pro zpracování grafiky v systému spodní vrstvy, čímž výrazně zlepšuje zážitek uživatelů. Tento technologický průlom může zlepšit efektivitu zpracování grafiky o 60 %, přičemž sníží spotřebu energie SoC (systém na čipu) o 30 %, a povznést zážitek z mobilních her na vyšší úroveň.

[1] Barva, provedení, povrchová úprava (CMF) průmyslového designu [2] Také přístupný v černé barvě Midnight Black. [3] Na základě testů v laboratoři Honor.

O značce Honor

Honor je přední světovou značkou smartphonů, která je součástí skupiny Huawei. Tato značka vznikla s cílem naplnit slogan „Pro statečné" (For the Brave) a snaží se uspokojovat potřeby generace z přelomu tisíciletí prostřednictvím nabídky výrobků optimalizovaných pro internet, které svým uživatelům nabízí skvělé možnosti, podporují akčnost a kreativitu a umožňují jim plnit si své sny. Díky tomu se značka Honor odlišuje od ostatních a sama naplňuje svůj slogan statečnosti v tom smyslu, že dělá věci jinak a snaží se zákazníkům nabízet jenom ty nejmodernější technologie a inovace.

