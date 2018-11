Smartphone Honor Magic2 byl oficiálně představen v Číně

Celoplošný displej s funkcí Magic Slide otevírá nové horizonty

Jako první světový smartphone s úžasným celoplošným displejem Magic Slide je Honor Magic2 designovým modelem „ultra-jednoduchosti", který nabízí bezkonkurenční uživatelský zážitek s průlomovým celoplošným displejem s úhlopříčkou 6,39 palce a funkcí Magic Slide, který je opravdu zaoblený. Inteligentní telefon má téměř 100% poměr obrazovky k tělu a obsahuje optickou technologii rozpoznávání otisků prstů. Každé posunutí prstem otevírá dveře k velkolepému vizuálnímu zážitku.

AI budoucí generace podpořena procesorem Kirin 980

Honor Magic2 představuje všestranný upgrade z hlediska umělé inteligence a je vybaven procesorem Kirin 980 pro podporu AI, který je prvním dvoujádrovým NPU procesorem na světě. To umožňuje vysoce výkonné zpracování AI a uživatelům poskytuje výjimečnou zkušenost s využitím AI.

Virtuální asistent YOYO, který získal hodnocení 4556 bodů v rámci výkonnosti AI, je podstatou systému umělé inteligence smartphonu Magic2 nazvaného Magic UI. Zařízení YOYO vybavené počítačovou vizualizací, zpracováním přirozeného jazyka, schopnostmi strojového učení a systémy rozhodování a doporučení, je komplexním inteligentním prostředkem, který se v průběhu času neustále učí a zlepšuje. Možnosti zařízení YOYO převyšují schopnosti obyčejného virtuálního hlasového asistenta a umožňují identifikovat, učit se, myslet a zlepšovat. YOYO dále definuje interakci mezi člověkem a inteligentní technologií a poskytuje jedinečnou a situační zkušenost uživatelů, díky níž je Honor Magic2 nejchytřejším dostupným AI telefonem na trhu.

Fotoaparát se šesti objektivy vybavený AI technologií umožňuje pořizování fotografií jako nikdy dříve

Honor Magic2 nabízí se svým integrovaným zadním fotoaparátem se třemi objektivy a rozlišením 24 Mpx a 17 mm ultra-širokým úhlem, stejně jako vysouvacím předním fotoaparátem se třemi objektivy o rozlišení 16 Mpx, revoluční zážitek z fotografování. Kromě provádění segmentace obrazu pro automatické retušování fotografií pomocí parametrů jemného ladění s průlomovým zadním fotoaparátem AI bude vysouvací přední kamera také využívat funkce 3D rozpoznávání obličeje a portrétové osvětlení na vysoké úrovni, které umožní pořizovat umělecké snímky selfie s vynikajícími zkrášlovacími a bokeh efekty.

Honor Magic2 je víc než zázrak technologie, je to futuristické zařízení, které nás nepochybně dostává před konkurenci. Tento telefon poskytne uživatelům nesrovnatelný zážitek díky zařízení YOYO, celoplošnému displeji Magic Slide, procesoru Kirin 980, grafenové technologii rozptylu tepla, technologii 40W Supercharge certifikované společností TÜV Rheinland, 3D bionickému detektoru světla, první Dual SIM Dual VoLTE kartě na světě, první dvojfrekvenční GPS na světě a bezprecedentní rychlosti Wi-Fi stahování 1,7 Gb/s. Smartphone Honor Magic2 vybavený širokou škálou nejmodernějších technologií a vysoce výkonných funkcí se pravděpodobně stane telefonem roku a dosáhne dalších průlomů na trhu špičkových technologií. Jeho pokračující zlepšování také představuje významný pokrok značky Honor směrem k jejímu cíli stát se do 5 let jednou ze tří nejlepších mobilních značek na světě.

Honor Magic2 bude k dispozici v předběžném prodeji v Číně od 5. listopadu prostřednictvím internetových obchodů Vmall, JD, Tmall, Suning, YHD a GOME za doporučenou maloobchodní cenu od 3 799 RMB. Oficiální prodej bude v Číně zahájen dne 6. listopadu.

Na dnešní akci značka Honor také představila HONOR WATCH, své první vlajkové inteligentní hodinky. Jsou vybaveny kruhovou dotykovou obrazovkou AMOLED s úhlopříčkou 1,2 palce a oboustranným páskem. HONOR WATCH jsou jedny z nejtenčích inteligentních hodinek na trhu. Tyto hodinky vybavené prvními duálními čipy v oboru vydrží 7 dní na jediné nabití a podporují funkce, jako je monitorování tepové frekvence v reálném čase, přesná navigace a sledování zdravotního stavu. Globální představení těchto hodinek je plánováno na leden roku 2019.

O značce Honor

Honor je přední světovou značkou smartphonů. Tato značka vznikla s cílem naplnit slogan „Pro statečné" (For the Brave) a snaží se uspokojovat potřeby generace z přelomu tisíciletí prostřednictvím nabídky výrobků optimalizovaných pro internet, které svým uživatelům nabízí skvělé možnosti, podporují akčnost a kreativitu a umožňují jim plnit si své sny. Díky tomu se značka Honor odlišuje od ostatních a sama naplňuje svůj slogan statečnosti v tom smyslu, že dělá věci jinak a snaží se zákazníkům nabízet jenom ty nejmodernější technologie a inovace.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hihonor.com nebo nás sledujte na:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778374/Honor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778373/Magic2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com