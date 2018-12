Smartphones HONOR dominam vendas de fim de semana da Black Friday na Europa, Oriente Médio e EUA

O HONOR 9 Lite foi o smartphone mais vendido on-line na faixa de EUR 150 a EUR 200, com vendas de todos os celulares, enquanto o HONOR 10 ocupou uma alta posição na lista dos 10 produtos mais vendidos no fim de semana da Black Friday. Os dois registros comprovam que os smartphones HONOR se tornaram crescentemente populares entre os compradores da Europa.

Enquanto isso nos EUA, a demanda pelo HONOR View 10 atingiu o nível mais alto e o estoque esgotou totalmente na Amazon e na Newegg durante a promoção da Black Friday. No Oriente Médio, o crescimento das vendas foi notável durante o fim de semana. Na semana da Black Friday, o HONOR se classificou em primeiro lugar na categoria de telefones em todos os canais de venda na Finlândia, enquanto na República Tcheca o crescimento geral da venda do smartphone HONOR foi de 200% sobre o ano de 2017, com um crescimento de 300% das vendas do HONOR 10 sobre o ano anterior. Na Polônia, a venda do HONOR Play registrou um crescimento de 500% durante o fim de semana da Black Friday, com estoques esgotados na Euronet, X-kom e Media Expert em um período de duas horas, atingindo um crescimento geral do volume de vendas de 150%.

Com todas as grandes vendas do smartphone HONOR, havia alguma coisa para todos nesta temporada. O novo telefone HONOR 8X liderou os números como o melhor lançamento, ficando em primeiro lugar entre os novos produtos na Amazon na Alemanha. E foi o smartphone mais vendido on-line na França[1], desde o lançamento global em outubro. Na Rússia, o HONOR 8X está liderando, no momento, a lista dos smartphones mais vendidos on-line e ultrapassou as vendas de seu predecessor, o HONOR 7X, com um aumento de 500%.

Os resultados demonstram o contínuo crescimento do HONOR durante o ano passado e a crescente popularidade de seus modelos habilitados por inteligência artificial (IA), tais como o HONOR 10, que tem a melhor câmera traseira dupla do setor, habilitada por IA e vidro em 3D, com um impressionante revestimento óptico em escala nano, e o HONOR Play, que oferece uma experiência de jogos em 4D com a GPU Turbo e reconhecimento em tempo real, e mesmo o HONOR 8X, cuja tecnologia avançada e preço acessível o tornou o ganhador desta temporada.

"Estou muito satisfeito e grato pelo apoio que recebemos dos consumidores durante as vendas da Black Friday deste ano. Esse último aumento nas vendas garante um ano bem-sucedido para a marca HONOR e esperamos mais um ano de rápido crescimento em 2019. Com esforços contínuos em tecnologia inovadora e projetos avançados de produtos, continuaremos a fornecer os melhores smartphones, com a melhor experiência do usuário para todos os consumidores do mundo", disse o presidente da HONOR, George Zhao.

[1] De acordo com relatório da GFK, W41 2018

Sobre a HONOR

A HONOR é uma proeminente e-brand de smartphone. A marca foi criada para atender necessidades de nativos digitais, através de produtos otimizados para a Internet, que oferecem experiências do usuário superiores, inspiram ações, promovem a criatividade e empodera os jovens para concretizar seus sonhos. Ao fazer isso, a HONOR se diferencia por exibir sua própria ousadia para fazer as coisas de forma diferente e tomar as medidas necessárias para levar suas últimas tecnologias e inovações para seus clientes.

Para obter mais informações, visite a HONOR on-line em www.hiHONOR.com ou siga-nos em:

https://www.facebook.com/HONORglobal/

https://twitter.com/HONORglobal

https://www.instagram.com/HONORglobal/

https://www.youtube.com/c/HONORofficial/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/792143/Top_Selling_Smartphone_Brand_on_Black_Friday.jpg

FONTE Honor

Related Links

http://www.hiHONOR.com



SOURCE Honor