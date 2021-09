smartShift erreicht die SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization

BOSTON, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- smartShift, ein führender Anbieter von automatisierten Transformationen und dem Management von Unternehmens Altsystemen in der Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization erlangt hat. Die Advanced Specialization richtet sich an Partner, die von der wachsenden Nachfrage nach Migration und Transformation von SAP-Umgebungen auf Microsoft Azure profitieren wollen. Um als Advanced Partner in Frage zu kommen, musste smartShift konsistent die fortschrittlichsten Leistungen und eine umfassende Expertise mit SAP auf Azure demonstrieren sowie die Fähigkeit nachweisen, Die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und innovative Lösungen voranzutreiben.

„Wir freuen uns, die SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization erreicht zu haben", erklärte Vyom Gupta, Chief Operating Officer bei smartShift. „Bei smartShift migrieren und verwalten wir seit mehreren Jahren erfolgreich SAP-Systeme nach Azure. Unser smartSuite-Angebot bietet eine SaaS-ähnliche Lösung aus einer Hand, um SAP in der Cloud zu betreiben. Die ‚Specialization' bestätigt wieder einmal unser umfassendes Wissen und unsere umfangreiche Erfahrung bei der Implementierung von SAP-Lösungen auf Microsoft Azure."

„Wir freuen uns sehr, die Beziehung zwischen smartShift, Microsoft und unseren Kunden zu stärken und auszubauen. CIOs bzw. CTOs stehen vor der Herausforderung, Altsysteme zu transformieren und neue digital-native Initiativen gleichzeitig, effizient und kostengünstig einzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass Automatisierung in Kombination mit der Agilität der Public Cloud die wichtigsten Säulen sind, um diese Ziele zu erreichen. Die Nachfrage von Kunden, die ihre SAP-Workloads auf Microsoft Azure verlagern, steigt weiterhin. Die Erlangung der ‚Advanced Specialization' ist ein weiterer Beweis dafür, dass die smartShift-Automatisierung bei der Verlagerung von SAP-Workloads in die Cloud ihren Platz hat", so Derek Oats, Chief Executive Officer von smartShift Technologies.

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft, fügte hinzu: „Die Advanced Specialization für SAP on Microsoft Azure wird Partnern verliehen, die als besonders fähig angesehen werden können, wenn es darum geht, SAP-Unternehmensanwendungen auf Azure zu migrieren. Die Teams von smartShift haben deutlich gezeigt, dass sie die Fähigkeiten und die Erfahrung haben, um Kunden einen umfassenden und professionellen SAP-to-Cloud-managed Service anzubieten."

Neben der SAP-Spezialisierung verfügt smartShift auch über die Microsoft Gold Cloud Platform Competency, mit der Partner von der wachsenden Nachfrage nach Infrastruktur- und SaaS-Lösungen auf Microsoft Azure profitieren können.

smartShift ist ein Partner für Cloud-Migration und Optimierung von Unternehmenstechnologien für weltweit führende Unternehmen. smartShifts patentierte Suite von Automatisierungstools reduziert das Risiko, die Kosten und die Dauer komplexer IT-Transformationen und ermöglicht es Unternehmen, nahtlos auf hochleistungsfähige Computerumgebungen der nächsten Generation aufzurüsten.

