smartShift obtient la compétence Microsoft Gold Cloud Platform

BOSTON, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- smartShift, l'un des principaux fournisseurs de transformations automatisées et de gestion des systèmes d'entreprise existants dans le cloud, a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu la compétence Microsoft Gold Platform pour les partenaires. La compétence Cloud Platform est conçue pour permettre aux partenaires de tirer parti de la demande croissante de solutions pour les infrastructures et les logiciels en tant que service (SaaS) basées sur Microsoft Azure. En tant que partenaire Gold, smartShift a démontré son expertise des technologies Microsoft et sa capacité à répondre aux besoins des clients. Les partenaires Gold de Microsoft reçoivent de nombreux avantages, notamment l'accès, la formation et le support, ce qui leur donne un avantage concurrentiel dans le secteur.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu le statut de partenaire Gold dans le programme de partenaires Microsoft, a déclaré Vyom Gupta, directeur d'exploitation chez smartShift. Chez smartShift, nous migrons et gérons avec succès des systèmes d'entreprise vers Azure depuis plusieurs années. Notre offre smartS4, soutenue par notre automatisation brevetée, est une nouvelle solution à source unique pour exécuter des environnements d'entreprise existants dans le cloud. Il s'agit d'un modèle d'exploitation de type SaaS pour les systèmes existants, pour lesquels nous centralisons l'infrastructure, les mises à niveau techniques, la gestion continue du code et du volume de données et les services gérés en un montant forfaitaire mensuel soutenu par nos garanties SLA. »

« En obtenant une compétence Gold, les partenaires ont prouvé leur capacité et leur engagement considérables et constants envers les dernières technologies Microsoft » , a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente, Worldwide Partner Group chez Microsoft Corp. Ces partenaires possèdent une expertise approfondie qui les place au sommet de notre écosystème de partenaires, et leur compétence aidera les clients à trouver des solutions novatrices.. »

Pour en savoir plus sur smartShift, consultez le site : www.smartShift.com.

À propos de smartShift

smartShift est un partenaire d'optimisation de migration vers le cloud et de technologie d'entreprise pour les plus grandes entreprises du monde. La suite brevetée d'outils d'automatisation de smartShift réduit les risques, les coûts et la durée des transformations informatiques complexes, permettant ainsi aux entreprises de passer sans heurt à des environnements informatiques de nouvelle génération performants. Les services cloud gérés (CMS), les services d'architecture cloud et les services DevOps de smartShift permettent une gestion efficace des systèmes critiques en local et dans le cloud.

Jason Bailey

Relations avec les médias

[email protected]

