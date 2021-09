smartShift obtient la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure

BOSTON, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- smartShift, l'un des principaux fournisseurs de transformations automatisées et de gestion des systèmes d'entreprise existants dans le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure. Cette spécialisation avancée est conçue pour que les partenaires puissent capitaliser sur la demande croissante de migration et de transformation des environnements SAP vers Microsoft Azure. En tant que partenaire senior, smartShift a fait la preuve de ses capacités les plus élevées et les plus constantes, de son expertise approfondie de SAP sur Azure et de sa capacité avérée à répondre aux besoins des clients et à proposer des solutions innovantes.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure », a déclaré Vyom Gupta, directeur d'exploitation chez smartShift. « Chez smartShift, nous avons migré et géré avec succès des systèmes SAP sur Azure pendant plusieurs années. Notre offre smartSuite est une solution de type SaaS à source unique pour exécuter SAP sur le cloud. Cette spécialisation est une nouvelle validation de nos connaissances approfondies et de notre vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions SAP sur Microsoft Azure. »

« Nous sommes très heureux de renforcer et de développer la relation entre smartShift, Microsoft et nos clients. Les directeurs des systèmes d'information et les directeurs de la technologie sont mis au défi de transformer les systèmes existants et d'introduire de nouvelles initiatives numériques simultanément, efficacement et à moindre coût. Nous pensons que l'automatisation associée à l'agilité du cloud public sont des piliers essentiels pour atteindre ces objectifs. Nous continuons à constater une demande croissante de la part des clients pour déplacer leurs charges de travail SAP vers Microsoft Azure. L'obtention d'une spécialisation avancée est une preuve supplémentaire de la valeur de l'automatisation de smartShift lors du transfert des charges de travail SAP vers le cloud », a déclaré Derek Oats, directeur général de smartShift Technologies.

Rodney Clark, vice-président, partenaire global pour les solutions et responsable des ventes chez Microsoft, a ajouté : « La spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus compétents lorsqu'il s'agit de migrer des applications SAP d'entreprise vers Azure. smartShift a clairement démontré qu'il possède à la fois les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir aux clients un service complet et professionnel de SAP vers le cloud. »

En plus de la spécialisation SAP, smartShift possède également la compétence Microsoft Gold Cloud Platform, conçue pour que les partenaires puissent tirer parti de la demande croissante d'infrastructures et de solutions SaaS construites sur Microsoft Azure.

À propos de smartShift

smartShift est un partenaire de migration vers le cloud et d'optimisation des technologies d'entreprise pour les plus grandes entreprises du monde. La suite brevetée d'outils d'automatisation de smartShift réduit le risque, le coût et la durée des transformations informatiques complexes, permettant aux organisations de passer en toute transparence à des environnements informatiques de nouvelle génération très performants.

Contact :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431806/smartShift_Logo.jpg

Related Links

https://smartshift.com



SOURCE smartShift