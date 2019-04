Smile lance la version bêta de TextExpander pour Chrome

SAN FRANCISCO, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Smile, le développeur d'applications de productivité pour Mac, Windows, Chrome, iPad et iPhone, a lancé TextExpander sur une nouvelle plateforme avec TextExpander pour Chrome v1, proposé aujourd'hui en version bêta publique. TextExpander accroît la productivité des équipes en réduisant la saisie répétitive de caractères qui s'immisce dans chaque tâche, quel que soit l'endroit où vous tapiez. Des fonctionnalités de type entreprise permettent de partager, de gérer et de rapporter facilement les données entre les équipes et les terminaux, qui comptent aujourd'hui Chromebooks.

TextExpander pour Chrome est d'ores et déjà disponible dans la boutique Chrome Web Store. TextExpander pour Chrome permet d'utiliser TextExpander sur Chromebook, en plus des plateformes Windows PC, Mac, iPhone et iPad.

Les utilisateurs de Linux ont aujourd'hui accès à TextExpander via l'extension du navigateur Chrome.

« Les ordinateurs de bureau sont là où le vrai travail est effectué », explique le fondateur de Smile, Philip Goward. « Et nous sommes très heureux d'apporter l'accroissement de productivité que permet TextExpander sur toutes les grandes plateformes d'ordinateur de bureau, Mac, Windows et aujourd'hui Chrome et Linux ! »

TextExpander vous permet d'insérer instantanément des extraits de texte à partir d'une archive de courriels, d'un paragraphe passe-partout et d'autres contenus au fur et à mesure où vous tapez, en effectuant une recherche rapide ou avec des abréviations. Multipliez la productivité de toute votre équipe avec le partage intégré de TextExpander qui permet de garder les communications de l'entreprise actuelles, exactes et en phase avec les clients et entre elles.

TextExpander coûte 7,96 dollars par utilisateur par mois pour le plan Team, qui permet une gestion robuste des données et des utilisateurs, de la facturation et des statistiques. TextExpander coûte à peine 3,33 dollars par mois pour les particuliers avec le plan Life Hacker. TextExpander pour Chrome recommande Chrome v73 ou une version ultérieure, TextExpander pour Mac nécessite un Mac utilisant macOS 10.12 (Sierra) ou une version ultérieure, TextExpander pour Windows nécessite un PC utilisant Windows 7 ou une version ultérieure, TextExpander pour iPhone & iPad nécessite iOS 9 ou une version ultérieure.

À PROPOS DE SMILE

Smile développe des logiciels de productivité pour Mac, Windows, Chrome, iPhone et iPad. Avec son siège à San Francisco (Californie), Smile est une entreprise soudée et géographiquement diverse, qui a ses racines dans la communauté Mac. Nous servons fièrement nos clients depuis plus d'une décennie. Nous créons. Nous trouvons des solutions. Nous livrons.

