Smilegate Entertainment anuncia GOLDEN V como campeã da primeira temporada do WEST CFEL 2020

TORONTO, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Smilegate Entertainment anunciou oficialmente que a prestigiada equipe europeia GOLDEN V foi a campeã da primeira temporada do campeonato WEST CFEL 2020 no dia 13 de junho de 2020.

Os play-offs do torneio contaram com as quatro melhores equipes: GOLDEN V, REDEYES Hawks, ALL TALENTS e Anubis Gaming. O formato foi de eliminação simples, em que o vencedor de cada partida avançava ao jogo seguinte para enfrentar outro adversário até a final.

A equipe GOLDEN V, que havia obtido o primeiro lugar na temporada regular, aguardou na final a ALL TALENTS, que precisou disputar os play-offs desde o início e superar dois adversários após ter ficado em terceiro na temporada regular. O placar final do duelo de titãs foi de 3 a 1 para a GOLDEN V (10-0, 11-13, 10-5, 10-4), enquanto a ALL TALENTS teve problemas de estratégia e pecou pela falta de resistência. A equipe campeã levou para casa o prêmio de US$ 12,5 mil em dinheiro.

A GOLDEN V teve um desempenho bastante estável na final graças à atuação dos astros "Seven" Luca Bayati e "KREEDZ" Dominic Kottnauer. Além disso, "Pew" Niklas Streit fez um excelente primeiro set, abrindo caminho para a vitória. A GOLDEN V ficou bem mais forte nos últimos meses, e a mudança de plantel depois da CFS 2019 é considerada por muitos a principal razão.

O torneio foi configurado e jogado online devido à pandemia global da COVID-19, que não permitiu a reunião no mesmo lugar de jogadores de diferentes regiões como América do Norte, Europa e MENA (Oriente Médio e Norte da África). Mesmo assim, os jogadores expressaram gratidão pelo fato de a competição ter sido realizada e demonstraram ainda mais foco e garra durante o torneio.

"Tínhamos muitas preocupações em função de a primeira temporada do WEST CFEL 2020 ser realizada online, mas graças à participação ativa dos jogadores o torneio foi um sucesso", disse Brady Yeo, chefe de e-sports CROSSFIRE da Smilegate Entertainment. "Gostaria de parabenizar a equipe campeã GOLDEN V pelo desempenho e de assegurar aos nossos fãs em todo o mundo que continuaremos fazendo o que há de melhor para criar os melhores torneios."

Por sua vez, os play-offs da primeira temporada do BRAZIL CFEL 2020 foram disputados no dia 19 de junho. Para mais detalhes sobre este torneio, visite o site oficial (http://www.crossfirestars.com).

FONTE Smilegate West

SOURCE Smilegate West