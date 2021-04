Smilegate Entertainment divulga detalhes sobre a 1ª Temporada do BRAZIL & WEST CFEL 2021

TORONTO, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Smilegate Entertainment divulgou oficialmente os detalhes sobre a Liga de Elite do CROSSFIRE de duas grandes regiões. O anúncio sobre o início da 1ª Temporada do BRAZIL & WEST CFEL 2021 foi feito em 20 de abril de 2021.

O BRAZIL CFEL teve início com a rodada de abertura sendo realizada no dia 15 de abril. A liga terá potências tradicionais como VINCIT Gaming, Black Dragons e Imperial participando junto com times como o EZ4N que tem um excelente trabalho em equipe, ICE, que subiu da segunda divisão no ano passado, e Extenzy, BGS e New Kings. Muita atenção se concentrou no segundo colocado do CFS 2020 Grand Finals, o VINCIT Gaming, já que alguns de seus craques foram transferidos para o Imperial este ano.

No caso do WEST CFEL, 8 equipes de 3 grandes regiões (UE, AN, MENA) lutarão entre si pela liga que começou em 17 de abril. Haverá a participação de um total de 4 equipes da região da UE; a potência europeia GOLDEN V, a EXCEPTIONAL, que está sendo liderada por ex-membros da GOLDEN V, Snox e KREEDZ, LAZARUS e PENTA Sports. A região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) será representada por 3 equipes; ANUBIS Gaming, Spectrum Esports e Team Myth. Por último, mas não menos importante, a m1ndplay será a única equipe a representar a região da América do Norte (AN).

Nota-se que o número de equipes participantes da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) aumentou em comparação com o ano passado e muitos fãs estão curiosos sobre os efeitos que isso pode ter quando enfrentam as tradicionais potências europeias. Além disso, os fãs estão entusiasmados para ver o desempenho da equipe m1ndplay, uma vez que essa é a única a representar a América do Norte este ano.

As partidas para toda esta temporada serão realizadas on-line em esforços para evitar a disseminação da COVID-19. A temporada regular será conduzida em um double-round robin (cada participante disputa com todos os outros por duas vezes) e as 4 melhores equipes avançarão para os playoffs que serão conduzidos em um método de dupla eliminação para revelar o campeão. Além disso, as equipes que ficarem do 5º ao 8º lugares competirão contra as melhores equipes da segunda divisão em uma competição de 3 rodadas na temporada do CFEL 2.

O total de prêmios para o BRAZIL CFEL é de R$ 72.500 e para o WEST CFEL é de US$ 50.000.

Para obter mais detalhes sobre a 1ª Temporada do BRAZIL & WEST CFEL 2021, acesse o site oficial. (http://www.crossfirestars.com)

FONTE Smilegate West Inc.

