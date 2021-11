SMIT prend la tête du marché des CAM CI Plus 2.0

Sur la base de son propre système sur puce, SMIT met en œuvre la technologie CAS sécurisée avancée et la toute dernière technologie CI Plus sur le facteur de forme USB comme une nouvelle génération de CAM pour les opérateurs de télévision payante. Le facteur de forme USB est le changement le plus significatif de CI Plus 2.0. Grâce à cette interface universelle bien connue, les clients sont habitués à son installation facile. Puisqu'il est généralement équipé d'un téléviseur, la personnalisation du matériel TV pour le slot CI n'est plus nécessaire dans certaines régions, et CI Plus 2.0 peut fournir un produit à intégration rapide, sécurisé et rentable pour fournir les services de valeur de l'opérateur aux clients sans décodeur. Le CAM CI Plus 2.0 ne ressemble plus à une carte PCMCIA et offre une personnalisation plus souple du boîtier pour répondre aux exigences des fabricants d'équipements originaux des opérateurs.