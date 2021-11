SMIT toma la delantera en CI Plus 2.0 CAM

Basándose en su SoC de diseño propio, SMIT implanta la tecnología CAS segura avanzada y la última tecnología CI Plus en factor de forma USB como una nueva generación de CAM para operadores de televisión de pago. El factor de forma USB es el cambio más significativo de CI Plus 2.0. Debido a esta conocida interfaz universal, los clientes están familiarizados con su fácil instalación. Dado que generalmente está equipado en televisión, la personalización del hardware de televisión para la ranura CI ya no es necesaria en algunas regiones, y CI Plus 2.0 puede proporcionar un producto de integración rápida, seguro y rentable para ofrecer los valiosos servicios del operador a los clientes sin un STB. CI Plus 2.0 CAM ya no parece una tarjeta PCMCIA y ofrece una personalización de carcasa más flexible para cumplir con los requisitos OEM de los operadores.