SMIT übernimmt die Führung bei CI Plus 2.0 CAM

Basierend auf seinem selbst entwickelten SoC implementiert SMIT die fortschrittliche sichere CAS-Technologie und die neueste CI Plus-Technologie im USB-Formfaktor als eine neue Generation von CAM für Pay-TV-Betreiber. Der USB-Formfaktor ist die wichtigste Änderung von CI Plus 2.0. Dank dieser bekannten Universalschnittstelle sind die Kunden mit der einfachen Installation vertraut. Da es in der Regel auf dem TV-Gerät installiert ist, ist eine Anpassung der TV-Hardware für den CI-Slot in einigen Regionen nicht mehr erforderlich. CI Plus 2.0 kann ein schnell integrierbares, sicheres und kosteneffizientes Produkt sein, das den Kunden ohne STB wertvolle Dienste des Betreibers bietet. Die CI Plus 2.0 CAM sieht nicht mehr wie eine PCMCIA-Karte aus und ermöglicht eine flexiblere Anpassung des Gehäuses an die OEM-Anforderungen des Betreibers.