Smiths Detection s'accorde avec l'administration douanière des Pays-Bas sur la première preuve de concept pour obtenir 100 % des données d'inspections de toutes les cargaisons

CORSYS, la plateforme numérique au niveau de l'entreprise de Smiths Detection, a été développée afin de fournir des évaluations plus précises lors de la phase initiale d'inspection des risques et pour obtenir des résultats plus positifs au cours de l'inspection physique

LONDRES, 20 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Smiths Detection, un leader mondial des technologies d'inspection et de détection des menaces, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un accord avec l'administration douanière des Pays-Bas pour préparer la première preuve de concept pour CORSYS, le centre de commande de sécurité au niveau de l'entreprise innovant de Smiths Detection.

Annoncé en novembre 2017, CORSYS est l'écosystème numérique, sécurisé et basé sur le cloud de Smiths Detection qui intègre des données d'une vaste gamme de dispositifs et de procédés afin de contribuer à la sécurité essentielle aux frontières et aux ports. Il permet aux exploitants des ports d'obtenir une évaluation plus précise du risque à l'étape initiale de l'inspection.

Selon l'accord, Smiths Detection et les douanes néerlandaises développeront de nouveaux modèles d'apprentissage automatique reposant sur la technologie avancée de l'application CORSYS Profiler. Cela permettra à l'équipe de créer des protocoles d'évaluation du risque plus sophistiqués, en utilisant à la fois les données de conteneurs avant leur arrivée et les données de reconnaissance automatique de menace à partir du processus d'inspection. Grâce à ce système, les douanes néerlandaises peuvent mettre en œuvre une capacité de réalité virtuelle complète ou mixte à 100 % des conteneurs qu'ils reçoivent par le port de Rotterdam, leur permettant d'obtenir des résultats plus positifs pour leur processus d'inspection physique.

« Les douanes néerlandaises sont considérées comme l'un des services douaniers les plus modernes et avancés au monde et nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec eux. Utiliser une technologie de prochaine génération afin de réaliser 100 % des inspections de données de toutes les cargaisons est quelque chose qui n'a jamais été accompli auparavant », a déclaré Tim Norton, directeur du marché mondial, ports et frontières. « Nous sommes convaincus que notre collaboration avec les douanes néerlandaises ouvrira la voie à la transformation numérique de la sécurité et de la gestion frontalière dans le monde. »

« Aux douanes néerlandaises, nous cherchons constamment à poursuivre l'innovation de notre efficacité opérationnelle dans le processus d'inspection du fret, ce qui vient souligner le but de cette preuve de concept. La conception de la plateforme CORSYS pourrait nous permettre d'évoluer rapidement en fonction de nos opérations et besoins futurs. Nous nous réjouissons à l'idée de transformer nos opérations afin d'améliorer la sécurité et d'atteindre des niveaux d'efficacité plus élevés », a déclaré Joris Groeneveld, conseiller principal pour l'inspection par rayon X et la détection de radiations.

Alors que les secteurs des voyages et des échanges commerciaux continuent de croître, de nouveaux procédés de contrôle de sécurité aux frontières sont requis afin d'assurer la sécurité des frontières nationales et des citoyens. À cette fin, CORSYS a été spécifiquement conçu pour les opérations de marketing du secteur public dans le cadre d'un partenariat mondial entre trois grands spécialistes du domaine, Smiths Detection, Hitachi Consulting et Microsoft, pour aider les administrateurs des douanes à identifier les anomalies, gérer les risques plus efficacement et accroître la collecte des droits de douane afin d'améliorer la performance opérationnelle dans son ensemble.

Pour plus d'informations à propos de CORSYS, rendez-vous sur : www.smithsdetection.com/corsys

À propos de Smiths Detection

Un membre de Smiths Group, Smiths Detection est un leader mondial dans les technologies de détection des menaces et d'inspection pour les marchés de l'aviation, des ports et des frontières, de la sécurité urbaine et de la défense. Avec plus de 40 ans d'expérience sur le terrain, nous fournissons les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : assurer la sécurité, la paix de l'esprit et la liberté de mouvement dont le monde dépend. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.smithsdetection.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745940/Smiths_Detection_Logo.jpg

Related Links

http://www.smithsdetection.com