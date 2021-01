SML Genetree otrzymuje zezwolenie FDA na wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych zestawu Ezplex SARS-CoV-2 G do przeprowadzania testów PCR w czasie rzeczywistym, z możliwością łączenia próbek

SANTA CLARA, Kalifornia, 14 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka SML Genetree poinformowała, że otrzymała od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) upoważnienie do użycia w sytuacjach kryzysowych (EUA) pakietu Ezplex SARS-CoV-2 G Kit - molekularnego testu diagnostycznego do jakościowego wykrywania RNA pochodzącego z SARS-CoV-2 z wymazów z nosogardła, jamy ustno-gardłowej i śliny, a także do wykorzystania go w zbiorczych próbkach pobranych od pacjentów, zawierających do 5 próbek wymazów z górnych dróg oddechowych. Próbki takie muszą być pobierane przez placówkę służby zdrowia przy użyciu jednorazowych fiolek zawierających podłoża transportowe.

Łączenie próbek jest istotnym narzędziem w dziedzinie zdrowia publicznego, ponieważ pozwala na szybsze przebadanie większej liczby osób przy użyciu mniejszej ilości zasobów badawczych. Testy zbiorcze są najskuteczniejsze w obszarach o niskiej chorobowości, gdzie przewiduje się, że większość wyników będzie negatywna. „Zapewniając standardy postępowania w zakresie łączenia próbek, możemy wspomagać laboratoria w zaspokajaniu zapotrzebowania na dokładne wyniki dużych ilości testów molekularnych - powiedział dyrektor generalny SML Genetree, Jihoon Ahn. - Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy udostępnić test Ezplex na rynku amerykańskim".

Zestaw Ezplex SARS-CoV-2 G został opracowany w celu zapewnienia precyzyjnych i dokładnych wyników poprzez wykrycie dwóch różnych segmentów wirusa SARS-CoV-2: genów RdRP i N. Wyniki są dostępne w ciągu około 2,5 godziny od ekstrakcji RNA. Test jest dopuszczony do stosowania w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych, posiadających akredytację w ramach przepisów Clinical Laboratory Improvement Amendments z 1988 r. (CLIA), 42 U.S.C. art. 263a, uprawniającą do wykonywania wysoce złożonych badań.

Więcej informacji na temat badania Ezplex CoV-2 G można znaleźć na stronie: www.smlgenetree.com.

SML Genetree

Spółka SML Genetree to wiodący południowokoreański twórca zaawansowanych technologii molekularnych i wielokierunkowej klinicznej diagnostyki molekularnej. SML Genetree jest oddziałem Samkwang Medical Laboratories (SML), jednego z największych komercyjnych laboratoriów diagnostycznych w Korei, działającego od 1985 roku. SML świadczy usługi diagnostyczne dla klientów w ponad 3000 rządowych placówkach medycznych w Korei, w tym dla Wojskowej Administracji Kadr (MMA), szpitali uniwersyteckich i lokalnych placówek medycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smlgenetree.com.

