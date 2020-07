SMOORE, compañía matriz de VAPORESSO, es la primera empresa de vapeo que cotiza en Hong Kong

SMOORE, el mayor fabricante de equipos de vapeo del mundo, procura constantemente mejorar el statu quo y se compromete a proporcionar un estándar unificado y completo a todo el sector del vapeo. Cotizar en la Bolsa en Hong Kong ha ofrecido a SMOORE un fuerte papel de apoyo para sentar un referente del sector. Al contratar a más empleados en el campo de I+D que a empleados en el equipo de ventas, se hace obvia la importancia que SMOORE otorga a la parte de la innovación. Con 14 años de experiencia en el campo de los OEM/ODM, no resulta sorprendente que, según Frost & Sullivan y basándose en los cálculos de los ingresos de 2019, SMOORE representa el 16,5% de la cuota de mercado total. Como sinónimo de alta calidad, SMOORE ha forjado su profesionalidad a partir de tecnologías de elementos calefactores, la cual ha transmitido a los productos de sus submarcas, proporcionándoles las mismas calidades de innovación y seguridad.

VAPORESSO, al ser una de las submarcas, ha heredado el espíritu de SMOORE y lo ha incorporado a su propia misión "Beyond the Ordinary" (Más allá de lo común). Con un ingenio de vanguardia, VAPORESSO está dedicado a satisfacer a sus clientes con la experiencia de vapeo de alta calidad. Los productos de VAPORESSO como VECO, ZERO, LUXE y la familia GEN cubren toda la gama de vaporizadores de sistema abierto y satisfacen con las diversas necesidades de los usuarios.

Hasta el momento, junto con SMOORE, el negocio de VAPORESSO se ha extendido a más de 60 países y regiones de todo el mundo, estableciendo una influencia de marca substancial en Europa, Estados Unidos y los mercados emergentes.

Pero los esfuerzos de VAPORESSO van mucho más allá. Al trabajar estrechamente con sus socios, con su consistente innovación y artesanía, VAPORESSO seguirá proporcionando productos y servicios de alta calidad para los 800 millones de usuarios satisfechos hasta la fecha, y por lo tanto proporcionando un mejor futuro para el sector del vapeo.

