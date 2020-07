SMOORE, die Muttergesellschaft von VAPORESSO, wird als erstes Vaping-Unternehmen an der Hongkonger Börse notiert

- SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LTD (SMOORE), der weltweit größte Anbieter von Vaping-Geräten und Muttergesellschaft von VAPORESSO, kündigt als erstes Unternehmen in der Vaping-Branche seinen Börsengang in Hongkong an. Der Marktwert des Unternehmens belief sich dabei insgesamt auf 21,8 Milliarden USD, was dem dreifachen Schätzwert vor dem Börsengang entspricht.

SHENZHEN, China, 16. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Am 19. Dezember 2019 reichte SMOORE sein Kotierungsgesuch an der Hongkonger Börse im Namen der Holding-Gesellschaft SMOORE International Holdings Limited ein. Am 10. Juli 2020 um 9.30 Uhr wurde SMOORE International (6969.HK) offiziell an der Hongkonger Börse notiert.