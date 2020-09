Smoore erhielt eine Entschädigung von 5,4 Millionen US-Dollar in einer Klage wegen Markenverletzung

SHENZHEN, China, Sept. 17, 2020 /PRNewswire/ -- Ein New Yorker Bundesrichter hat vor kurzem Shenzhen Smoore Technology Limited (die zu Smoore International Holdings Limited, im Folgenden „Smoore" genannt, Börsensymbol: 6969.HK), dem Unternehmen hinter den weltweit anerkannten Vaporesso E-Zigarettenmarken, ein Versäumnisurteil in Höhe von 5,4 Millionen Dollar gewährt gewund, zudem eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen über 100 Angeklagte, die beschuldigt wurden, Vaporesso und andere gefälschte Eigenmarkenprodukte von Smoore verkauft zu haben. Das Versäumnisurteil beträgt 50.000 US-Dollar pro Angeklagten und überweist die eingefrorenen Vermögenswerte der vertragsbrüchigen Angeklagten an Smoore. Smoore reichte die Klage im Oktober ein, in der sie Markenfälschungen und -verletzungen gegen Beklagte geltend machte, die in China ansässig sind, aber in den USA und anderen Ländern über ihre Handelsgeschäfte auf einigen Online-Marktplatzplattformen Geschäfte tätigen. Im Rahmen derselben Klagen schloss Smoore einen Vergleich mit einer beträchtlichen Anzahl von beklagten Verkäufern, die eine Entschädigung für den Verstoß zahlten und bei der Ermittlung ihrer Bezugsquellen für gefälschte Produkte kooperierten.