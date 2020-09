Smoore reçoit une subvention de 5.4 millions de dollars dans le cadre d'une action en justice pour contrefaçon de marque.

Les poursuites engagées par Smoore font partie d'un programme général de lutte contre la contrefaçon aux États-Unis et ailleurs, cela inclus la coopération avec les Douanes pour saisir la marchandise contrefaite et avec la police locale pour arrêter les propriétaires et dissoudre les réseaux de contrefaçon. Aux États-Unis, Smoore est représenté par le Cabinet d'avocat Epstein Drangel, qui a un long et sérieux passif dans la mise en œuvre et la supervision de tels programmes de lutte contre la contrefaçon. Smoore n'a peut-être pas encore souffert des dommages dus à ce trafic, mais Smoore prévoit tout de même d'appliquer le jugement par défaut pour percevoir la compensation.

À propos de Smoore International Holdings Limited et VAPORESSO

La technologie avancée de R&D, une forte capacité de production, une large gamme de produits et une clientèle diversifiée font de l'Entreprise un leader mondial dans la vente de technologies de vapotage et cela inclut la fabrication de vapoteuses et de composants de base ODM. Selon Frost & Sullivan, l'entreprise est le plus grand fabricant de vapoteuses au Monde en termes de revenus et comptabilisait en 2019, 16.5% de la part de marché global À travers ses technologies de vapotage innovantes et pionnières, l'entreprise opère sur deux segments principaux du marché : la recherche, la conception et la fabrication de vapoteuses à cartouches et composants pour un grand nombre de leaders du tabac et d'entreprises indépendantes de vapotage mais aussi la recherche, la conception, la fabrication et la vente au détail de leurs vapoteuses démontables de la marque VAPORESSO ou de vapoteuses personnelles avancées (APV).

En tant que marque appartenant à SMOORE, VAPORESSO a pour mission d'aller Au-Delà de l'Ordinaire. Grâce une production innovante et de qualité constante, VAPORESSO s'efforce de satisfaire ses clients avec divers types de vapoteuses et une expérience de vapotage de haute qualité.

