SMOORE, société mère de VAPORESSO, est la première société de vapotage cotée à la bourse de Hong Kong

En tant que premier fabricant mondial d'équipements de vapotage, SMOORE vise constamment à améliorer le statu quo et s'engage à instaurer une norme unifiée et complète pour l'ensemble du secteur du vapotage. Cette cotation à la bourse de Hong Kong a permis à SMOORE de jouer un rôle de soutien important en devenant la référence du secteur. En embauchant plus d'employés dans le domaine de la recherche et du développement que dans son équipe de vente, il est évident que SMOORE accorde une grande importance à l'aspect innovation. Forte de 14 ans d'expérience dans le domaine de l'OEM/ODM, il n'est pas surprenant que, selon Frost & Sullivan et sur la base des calculs du chiffre d'affaires de 2019, SMOORE occupe 16,5 % de la part de marché totale. Synonyme de haute qualité, SMOORE a acquis une grande expertise des technologies des éléments chauffants, qui a été transmise aux produits de ses sous-marques, leur conférant ainsi les mêmes qualités d'innovation et de sécurité.

Étant l'une de ces sous-marques, VAPORESSO a hérité de la philosophie de SMOORE et a incorporé celle-ci dans sa propre mission, qui vise à aller « au-delà de l'ordinaire ». Grâce à sa grande ingéniosité, VAPORESSO s'engage à satisfaire ses clients avec une expérience de vapotage de haute qualité. Les produits de VAPORESSO – tels que VECO, ZERO, LUXE et la gamme GEN – couvrent toute la gamme des vapoteuses à système ouvert et répondent aux besoins divers des vapoteurs.

Jusqu'à présent, avec SMOORE, les activités de VAPORESSO se sont étendues à plus de 60 pays et régions dans le monde, et la marque a établi une grande influence en Europe, en Amérique et sur les marchés émergents.

Mais les efforts de VAPORESSO vont bien au-delà. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires, avec ses innovations constantes et son savoir-faire, VAPORESSO continuera de fournir des produits et des services de haute qualité à ses quelque 800 millions d'utilisateurs satisfaits, assurant ainsi un meilleur avenir au secteur du vapotage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1214859/image_5004956_14846240.jpg

SOURCE VAPORESSO