Smplrspace varmistaa 600 000 dollarin ennakkosiemenrahoituksen rakennusoperaatioihin tarkoitetulle digitaaliselle pohjapiirrosratkaisulle

"Olemme innoissamme päästessämme Smplrspacen mukaan rakentamaan heidän kehittäjätyökaluaan, joka mahdollistaa kiinteistöjen nopean visualisoinnin ja suunnittelun. Rajallisilla resursseillaan pieni mutta kasvava tiimi on tähän mennessä saavuttanut uskomattomia virstanpylväitä, joihin kuuluu merkityksellisen käsittelyketjun toimitus, ja se on hyvää vauhtia muuttumassa kiinteistöhallinnan Figmaksi", lisäsi Sam Gibb, Resolution Venturesin toimitusjohtaja.

Sisätilojen visualisointityökalut on yleensä varattu suuryrityksille tai niiden yritystoiminnoille. Smplrspace täyttää aukon edullisella ja nopealla pohjapiirrosten digitointiratkaisulla, joka on tarkoitettu rakennustoiminnan ohjelmistojen toimittajille.

API-pohjaisella lähestymistavalla suunnittelutiimit voivat käyttää muokattuja tietoelementtejä muutamassa tunnissa, mikä lyhentää huomattavasti aikaa digitoinnista sovelluksen integrointiin. Käyttäjät voivat vaihtaa 2D- ja 3D-katseluvaihtoehtojen välillä, mikä mahdollistaa täydellisen vuorovaikutteisen ja intuitiivisen kokemuksen.

"Smplrspace hyödyntää toiminnallisten ja edullisten digitaalisten kaksostoimintojen luomista mittakaavassa ja käsittelee Proptech- ja IoT-ratkaisujen puuttuvaa visuaalista osaa rakennustoimintatilassa. Koska Smplrspace mahdollistaa ratkaisut miljoonien kiinteistöneliömetrien käyttöönotetulla alueella, sen tarkoituksena on tulla kestävämmän kiinteistöekosysteemin kiinteäksi osaksi", sanoi Wanlyn Tiberghien, Smplrspacen perustajajäsen ja toimitusjohtaja.

Alustalla toimii tällä hetkellä ohjelmistotoimittajia, jotka hyödyntävät ratkaisuja kaupallisissa ja monikäyttöisissä rakennuksissa, julkisissa tiloissa ja yhdistetyissä työtiloissa osana niiden asiakasportfoliota. Smplrspace pyrkii digitalisoimaan miljardeja neliömetrejä kiinteistöalaa seuraavien kolmen vuoden aikana.

