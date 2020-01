Snap Fitness s'apprête à poursuivre son expansion internationale en 2020

La marque de fitness s'appuie sur sa forte croissance en 2019, avec l'ouverture de plus de 50 nouveaux sites

CHANHASSEN, Minnesota, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- De nouveaux clubs, de nouveaux territoires et de nouvelles échéances se profilent à l'horizon pour Snap Fitness. Avec plus d'un million de membres et plus de 2000 clubs ouverts ou prévus à travers le monde, la marque internationale de fitness, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'apprête à poursuivre sa croissance internationale et le développement de sa marque en 2020.

Snap Fitness célèbre la nouvelle année avec l'ouverture de son 100e club en Europe et le lancement d'un nouveau concept de club de pointe, pourvu d'un éclairage sur mesure et d'une technologie novatrice en matière de fitness, au Royaume-Uni et en Irlande. Les marchés stratégiques pour une expansion en 2020 comprennent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Turquie et les Émirats arabes unis.

« Que ce soit par notre développement dans les pays partenaires actuels ou par l'entrée sur de nouveaux marchés, des communautés adoptent notre modèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui offre des possibilités de fitness pour tous », a déclaré Allison McElroy, responsable du développement international de Lift Brands, la société mère de Snap Fitness. « De nouveaux gymnases sont en cours de développement à travers le monde et notre expansion internationale est une priorité pour l'année 2020. »

La croissance de Snap Fitness a explosé en 2019, avec particulièrement le premier club jamais ouvert à Taïwan. La marque a également réalisé une croissance significative de 46 pour cent dans la région Asie-Pacifique et a connu une augmentation globale de neuf pour cent du nombre de ses membres.

« Snap Fitness transcende les tendances en offrant une certaine cohérence dans un marché saturé et en rapide évolution », a dit Weldon Spangler, PDG de Lift Brands. « L'atout de Snap Fitness est d'innover continuellement dans ses gymnases et de rendre le fitness accessible à tous, à tout moment. Notre succès permet à un plus grand nombre de personnes de réussir à atteindre leur objectif en matière de fitness. »

Snap Fitness offre une ambiance de boutique, les technologies les plus récentes et une large gamme d'équipements pour que chacun de ses membres atteigne ses objectifs et constate des résultats.

À propos de Lift Brands

Lift Brands est un innovateur de premier plan dans le secteur du fitness, en tant que marque mère de plusieurs franchises et marques de fitness dans le monde entier, parmi lesquelles Snap Fitness, la franchise internationale 9Round, la franchise YogaFit Studios, Steele Fitness et Fitness On Demand. Avec plus d'un million de membres et plus de 2000 sites ouverts ou prévus dans plus de 26 pays, Lift Brands offre des résultats grâce à travers les expériences de fitness les plus enrichissantes au monde et change la vie de tous les jours. Pour en savoir plus sur Lift Brands, veuillez consulter le site www.liftbrands.com.

