Snapmaker apresenta inovações abrangentes em impressão 3D na TCT Asia de 2021

Na TCT Asia deste ano, o módulo rotativo foi revelado pela primeira vez na China desde que foi lançado no exterior no final de 2020. Destinado a fabricantes do modelo "faça você mesmo", designers de modelos 3D e engenheiros técnicos especializados, o módulo rotativo é um acessório prático, compatível com o Snapmaker 2.0 modelos A250 e A350, que viabiliza o CNC de mesa de quatro eixos. Até onde sabemos, não existem outros produtos similares no mercado.

Quanto ao desempenho, é equipado com uma engrenagem de onda de tensão e dispõe de um redutor de velocidade 100:1, suporta rotação contínua de 360° 5 graus, e um controle preciso de 0,2°. Com a ajuda do módulo rotativo e do software Snapmaker personalizado, os usuários podem criar obras de arte em detalhes finos na 4ª dimensão com vários materiais, incluindo madeira, placas para a fabricação de modelos, acrílicos não transparentes e muitos outros.

Para demonstrar seus recursos, o Snapmaker criou aplicativos notáveis, entre as quais o On Mars Sand Table impressiona ainda mais os participantes com sua delicada habilidade. Centenas de visitantes demonstram interesse e vontade de explorar mais.

"Fico feliz em saber que mais usuários estão conhecendo a impressão 3D este ano. As aplicações da impressão 3D podem realmente ajudar pessoas e empresas a resolver problemas reais", disse Ke Shuqiang, CFO e COO da Snapmaker. "Como fabricante de impressoras 3D, a Snapmaker estabelecerá sólidos relacionamentos com usuários, prestadores de serviços e distribuidores para promover a consumerização da impressão 3D."

Organizado pela VNU Rapid News Ltd, a TCT Asia é um dos principais eventos de design à fabricação do mundo com foco em manufatura aditiva, impressão 3D, design e tecnologia de engenharia.

Fundada em 2016, a Snapmaker é uma empresa de ferramentas de manufatura digital dedicada a fornecer impressoras 3D multiferramentas econômicas e complementos relevantes para indivíduos e empresas em todo o mundo.

