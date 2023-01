Snapmaker Artisan e J1 dão um passo impressionante na CES 2023

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O fabricante digital Snapmaker participou recentemente da CES 2023, o evento de tecnologia mais influente do mundo, que acontece de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, NV. Mais do que isso, Snapmaker foi nomeada CES 2023 Innovation Awards Honoree pela Snapmaker Artisan.

Visitantes conhecem a Snapmaker Artisan

O programa CES Innovation Awards, de propriedade e produzido pela Consumer Technology Association (CTA) ®, é uma competição anual que homenageia design e engenharia excepcionais em 28 categorias de produtos de tecnologia para o consumidor. Este ano, entre as mais de 2100 inscrições, a Snapmaker Artisan se destaca em diferenciação com a ideia de design modular atualizado e sua alta qualidade e desempenho. A Snapmaker Artisan é a última geração de impressoras 3D 3-in-1 da Snapmaker, equipada com módulo de impressão 3D de dupla extrusão de 300 °C, módulo laser de alta potência de 10 W, módulo de corte CNC 200 W, área de trabalho gigante de 400 x 400 x 400 e design inovador de troca rápida. As funções atualizadas permitem que a Artisan amplie os limites do que uma ferramenta de fabricação modular pode fazer.

Além disso, a Snapmaker também trouxe a J1 para o show. A Snapmaker J1 High Speed IDEX 3D Printer conta com duas extrusoras e uma velocidade de impressão ultrarrápida de até 350 mm/s. Devido ao seu design elaborado de hardware e excelente desempenho de impressão, ela atraiu a atenção de milhares de visitantes no local.

Novos produtos à parte, é notável que o adorado criador de conteúdo de impressão 3D Joel Telling (3D Printing Nerd) se juntou ao programa e veio ao estande da Snapmaker para compartilhar e discutir suas opiniões sobre a Artisan e a J1.

"Estamos orgulhosos de sermos honrados mais uma vez com o CES Innovation Award", disse Josh Littlehua, Gerente de Contas Importantes. "A Snapmaker está sempre comprometida em criar máquinas de fabricação de mesa fáceis de usar e de alta qualidade. A Artisan e a J1 são produtos que integram hardware de alta classe, fluxo de trabalho fácil de usar e requisitos de qualidade de impressão de alto padrão para garantir a experiência do usuário. É um prazer ter uma comunicação pessoal com nossos usuários, parceiros e entusiastas da Snapmaker e receber seu feedback positivo! Espero ver todos vocês no próximo ano! "

Sobre a Snapmaker

Fundada em 2016, a Snapmaker é uma empresa de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende impressoras 3D 3-in-1 de mesa que integra impressão 3D, gravação e corte a laser e entalhe CNC. Nosso principal produto, a impressora 3D Snapmaker 2.0 3-in-1, quebrou um recorde em 2019 como a impressora 3D com mais crowdfunding no Kickstarter e ganhou o prêmio IF Design Award 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978799/Visitors_experiencing_Snapmaker_Artisan.jpg

FONTE Snapmaker

