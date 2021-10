Snapmaker divulga primeiro vídeo de apresentação da marca e a Festa Virtual será em breve

Na ocasião especial de seu quinto aniversário, a Snapmaker decidiu produzir o primeiro vídeo de apresentação da marca. Durante os cinco anos, a Snapmaker conectou-se a mais de 32 mil membros da comunidade em todo o mundo, oferecendo ferramentas acessíveis para sua jornada criativa. Entre os usuários da Snapmaker estão pessoas de todas as esferas da vida e de diferentes idades, incluindo engenheiros, arquitetos, professores, designers, advogados e muitos outros.

Inspirado nas histórias de usuários da Snapmaker em todo o mundo, o vídeo conta três histórias interessantes sob diferentes perspectivas: autorrealização, tradição familiar e responsabilidade social, proporcionando o valor de sua marca: Make Something Wonderful (Faça Algo Maravilhoso).

A criatividade é o seu presente para o mundo

Adotá-la como hobby pode desencadear a criatividade e trazer satisfação, especialmente para as pessoas sobrecarregadas com o trabalho do dia-a-dia. A história mostra Jason, um jovem que tem uma vida entediante e movimentada, mas que desenvolve uma paixão por criação, o que o ajuda a ganhar reputação na comunidade.

Passar adiante o espírito da criação para a próxima geração

A criação não é apenas uma maneira de explorar a criatividade, mas também uma ponte para se conectar com seus entes queridos na vida moderna. Nesta história, assistimos ao vínculo entre um avô e sua neta Emma. Juntos, eles se divertem preparando uma máquina, trabalhando na estrutura e na carcaça do carro e realizando o serviço de montagem.

Causando um impacto positivo sobre as minorias

Com um coração bondoso, você pode utilizar sua imaginação para causar um impacto positivo na sociedade. A terceira história ilustra o cuidado com as minorias. A designer Sally avista um cachorro deficiente refugiado em uma esquina e fabrica uma cadeira de rodas para ele com a ajuda da máquina Snapmaker.

Faça acontecer | A Festa Virtual da Snapmaker

Além do site interativo em destaque, eventos on-line e promoção global de aniversário, a Festa Virtual também faz parte da campanha do quinto aniversário da Snapmaker. A festa apresentará o primeiro vídeo de apresentação da marca, brindes e ótimas ofertas, além de novos produtos que tornam a impressão 3D ainda mais acessível para todos.

Canal:

Transmissão ao vivo do YouTube

Horário:

15 de outubro de 2021, das 7h às 9h (horário do Pacífico)

15 de outubro de 2021, das 16h às 18h (horário da Europa Central)

Para participar da Festa Virtual da Snapmaker, inscreva-se em https://www.snapmaker.com/event/5th-anniversary

FONTE Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.

