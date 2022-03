Snapmaker na BETT 2022: Capacitando a educação de STEAM com soluções de impressão 3D 3 em 1

SHENZHEN, China, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de fabricação digital Snapmaker fez uma parceria com o distribuidor autorizado iMakr para apresentar sua mais recente inovação em tecnologia educacional na BETT UK, o maior encontro do setor de educação do Reino Unido, realizado de 23 a 25 de março de 2022.

Na exposição BETT deste ano, visitantes de todo o mundo puderam participar das demonstrações ao vivo da impressora 3D modular 3 em 1 Snapmaker 2.0 A350T e observar de perto uma ampla seleção de exemplares de peças criadas pelos módulos das máquinas.