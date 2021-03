Snips choisit Tritan™ Renew pour fabriquer une nouvelle gamme d'articles ménagers durables

Les nouvelles boîtes de conservation alimentaires et bouteilles d'hydratation contiendront 50 % de matières recyclées certifiées.

ROTTERDAM, Pays-Bas, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de ses principes écologiques, la société italienne Snips s'est associée à Eastman pour lancer une gamme de bouteilles et de boîtes de conservation alimentaire fabriquées à base de copolyester Tritan™ Renew d'Eastman, un matériau durable, sans BPA, qui contient 50 % de matière recyclée certifiée ISCC* obtenue grâce à un recyclage moléculaire innovant.

Les bouteilles et les boîtes de conservation alimentaire durables de Snips sont disponibles dès aujourd'hui et soutiennent les initiatives écologiques de l'entreprise. « La durabilité est au cœur de notre activité », a déclaré Raffaele Piacenza, propriétaire de Snips. « Les articles ménagers réutilisables sont un moyen pratique d'éliminer les déchets de plastiques à usage unique. Nous devons commencer à réfléchir à de nouvelles solutions pour profiter des avantages qu'offre le plastique tout en réduisant les déchets. Eastman partage notre engagement envers la durabilité et le recyclage. Aujourd'hui et demain, Snips sera un acteur incontournable de l'économie circulaire. »

Tritan Renew est obtenu grâce à la technologie de recyclage circulaire avancée d'Eastman – également connu sous le nom de recyclage moléculaire – qui décompose les déchets plastiques en éléments de base qui seront réutilisés dans les processus de fabrication. En remplaçant les matières premières fossiles traditionnelles par des matières recyclées, l'entreprise contribue à éviter que les déchets plastiques soient mis en décharge, incinérés ou jetés dans nos océans. Le processus produit également moins d'émissions de gaz à effet de serre que la fabrication à base de matières premières fossiles.

Contrairement à ceux fabriqués avec du plastique recyclé mécaniquement, les produits fabriqués à base de Tritan Renew ne présentent aucun compromis en matière de qualité, offrant les performances que les consommateurs exigent. La raison en est que le Tritan Renew est chimiquement identique au copolyester Tritan™ d'Eastman, la norme du secteur en matière de transparence, de résistance à la casse et de durabilité au lave-vaisselle.

La nouvelle gamme de bouteilles et de boîtes de conservation en plastique 4 Recycle de Snips représente la première adoption de Tritan Renew sur le marché EMOA. « Nous sommes heureux d'aider Snips à élargir sa gamme de produits écologiques », a déclaré Arnold van den Berg, responsable du développement du marché chez Eastman. « Nous sommes convaincus que le Tritan Renew, en tant que moyen de réduire les déchets plastiques, trouvera un écho auprès de ses clients. Ces bouteilles et récipients durables représentent chaque "R" du slogan d'écoconscience que nous avons adopté chez Eastman : réduction, réutilisation, recyclage. Nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir une longue relation de collaboration. En fait, pour accroître la disponibilité de nos produits Renew, nous construisons une nouvelle usine de recyclage moléculaire de plastiques à Kingsport, dans le Tennessee. Elle permettra de recycler plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques en nouveaux matériaux durables, ce qui fera d'elle l'une des plus grandes usines au monde. »

Pour en savoir plus sur la façon dont le Tritan Renew peut les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité, consultez le site eastman.com/tritanrenew. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage moléculaire et l'économie circulaire, consultez le site eastman.eco.

*Grâce à ses technologies avancées de recyclage circulaire, Eastman fabrique des produits circulaires qui sont certifiés par l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) par répartition de la masse. ISCC est un système de certification mondiale par des tiers qui garantit l'application des exigences de durabilité pour toutes les matières premières dans tous les marchés. La comptabilité de bilan massique permet de suivre les matières recyclées utilisées dans les systèmes de fabrication complexes. Lorsque les déchets plastiques sont décomposés, les molécules des éléments de base sont placées dans un inventaire virtuel de la quantité de matières durables générées. Pour fabriquer des produits contenant des matières recyclées certifiées, on effectue un retrait auprès de la banque de crédit pour tenir compte des éléments de base recyclés.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.eastman.com.

À propos de Snips S.r.l.

L'un des principes directeurs de l'entreprise est que l'introduction de petites améliorations dans le quotidien offre de plus en plus d'avantages avec le temps et améliore la vie des personnes. La volonté constante d'obtenir un design raffiné et l'évolution de la tendance vers des produits durables et hautement fonctionnels amènent la société à rechercher continuellement de nouveaux matériaux et de nouveaux processus. Snips rêve, conçoit et fabrique tous ses produits en Italie pour obtenir une qualité maximale sur tous les aspects, à chaque étape de la production : création, innovation, technologie, valeurs esthétiques, tout est entièrement fait en Italie. C'est également le cas pour la fabrication, l'assemblage et l'emballage. Chaque expédition part de l'usine d'Ossago Lodigiano pour minimiser le mouvement des marchandises, garantissant ainsi un impact environnemental moindre tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les installations de fabrication de l'entreprise utilisent également des systèmes à faible consommation d'énergie. Chaque traitement et expédition est supervisé par le service qualité. Le siège social de la société est situé à Ossago Lodigiano, en Italie. Pour en savoir plus, consultez le site www.snips.it.

Contact pour les médias :

Jacob Teetzmann

Tombras

+1 (423) 494.3673

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman