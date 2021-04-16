Снова являются определенными товарами для китайского павильона на Экспо, и открытие пресс-конференции новых продуктов «Цзяньпай» для Экспо-2021 в Дубае
Apr 16, 2021, 05:47 ET
ПЕКИН, 16 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- 13-ого апреля в Пекине состоялась " на теме Качества державы и выбор для мира - пресс-конференция о новых товарах для дома «Цзяньпай» на Экспо-2021 в Дубае" с помощью инновационного объединения аналоговой техники XR и прямого эфира в онлайн, что является первым ведением пресс-конференции с помощью инновационного применения XR, и также товар для дома «Цзяньпай» являются "определенным поставщиком по керамической сантехнике для китайского павильона на Экспо-2020 в Дубае", и потом состоялась важная первая пресс-конференция для Экспо в Дубае. На пресс-конференции не только показаны интеллектуальный унитаз по самой чистоте серии V8-Leo и S6-Relax, лейка душа серии «Вия», заказное пространство серии «Цзяннань» серии чистого кафеля и прочие новые продукты для Экспо в Дубае, и также показана стратегия глобального развития товара для дома «Цзяньпай» и расстановка зарубежного развития за будущие 10 лет, что принесло необычную «презентацию» в области будущей интеллектуальной жизни для глобальных потребителей.
Еще на Экспо- 2015 в Миране Италии товар для дома «Цзяньпай» уже является определенным поставщиком в области сантехники и кафеля для китайского павильона, а в 2019 году еще продолжает судьбу с Экспо, являясь "определенным поставщиком в области кафеля и сантехники для китайского павильона на Экспо-2020 в Дуабае". Второе получение данного большого почета показывает способность к научно-техническим инновациям и качество державы "Показать «Цязаньпай» во всем мире", и также «Цзяньпай» вступил в международную сцену с новым шансом и вызовом. За будущие 10 лет товар для дома «Цзяньпай» будет ускорять расстановку зарубежного развития с помощью Экспо в Дубае, и также углубится в развитии в странах "Один пояс, один путь" и найдет прорыв на рынке Ближнего Востока.
Добавление черной технологи buff и первый выпуск новых продуктов на Экспо
По мере инновационного решения оздоровления с помощью техники, материалов и проектированию и создания техники по чистоте и бактериостатическому действию применять интеллектуальное, здоровое и экологическую защиту в жизни с помощью интеллектуального управления, чтобы открыть эпоху по самой чистоте во всем мире.
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SOURCE Arrow Home Group
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