Снова являются определенными товарами для китайского павильона на Экспо, и открытие пресс-конференции новых продуктов «Цзяньпай» для Экспо-2021 в Дубае

ПЕКИН, 16 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- 13-ого апреля в Пекине состоялась " на теме Качества державы и выбор для мира - пресс-конференция о новых товарах для дома «Цзяньпай» на Экспо-2021 в Дубае" с помощью инновационного объединения аналоговой техники XR и прямого эфира в онлайн, что является первым ведением пресс-конференции с помощью инновационного применения XR, и также товар для дома «Цзяньпай» являются "определенным поставщиком по керамической сантехнике для китайского павильона на Экспо-2020 в Дубае", и потом состоялась важная первая пресс-конференция для Экспо в Дубае. На пресс-конференции не только показаны интеллектуальный унитаз по самой чистоте серии V8-Leo и S6-Relax, лейка душа серии «Вия», заказное пространство серии «Цзяннань» серии чистого кафеля и прочие новые продукты для Экспо в Дубае, и также показана стратегия глобального развития товара для дома «Цзяньпай» и расстановка зарубежного развития за будущие 10 лет, что принесло необычную «презентацию» в области будущей интеллектуальной жизни для глобальных потребителей.