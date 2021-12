Snowfall lance Junction - la plateforme de voyage d'une nouvelle génération

- Junction crée un nouvel écosystème pour les voyages où la personnalisation, la commodité et la flexibilité sont à portée de clic

LONDRES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Snowfall, la société spécialisée dans la technologie du voyage, a annoncé aujourd'hui le lancement de Junction, la plateforme de voyage de nouvelle génération qui permet aux fournisseurs, aux revendeurs et aux partenaires de proposer la nouvelle génération de voyages.

Junction offre aux voyageurs plus de contrôle, de choix et de confiance, en permettant de réserver plusieurs modes de transport de porte à porte avec un seul billet et en accompagnant le voyageur tout au long de son parcours. En offrant un large éventail de contenus, de services et d'améliorations, la plateforme introduit une nouvelle façon de connecter tous les participants de l'écosystème et bouleverse la façon de réserver et de vivre le voyage.

Junction arrive à un moment où les infrastructures obsolètes et les systèmes hérités laissent des lacunes importantes dans l'expérience du consommateur. Le processus de recherche et de réservation en ligne pour les voyageurs est devenu un labyrinthe dans lequel il est difficile de s'orienter. Avec un intérêt croissant pour la durabilité - un Rapport sur le voyage durable 2021 de Booking.com a constaté que 81 % des voyageurs veulent séjourner dans un hébergement durable - Junction simplifie les complexités de la réservation et ouvre la voie à des modes de voyage plus durables, en favorisant des choix conscients au quotidien.

Junction donne aux fournisseurs, revendeurs et partenaires les moyens d'offrir plus de choix au voyageur, en intégrant tous les modes de voyage dans un seul système d'exploitation et en supprimant la complexité héritée. Junction est alimenté par quatre modules basés sur le cloud : Exchange, Pay, Boost et Plus. Ces technologies assurent :

Une distribution rentable (Exchange)

Une boutique d'applications à architecture ouverte pour une collaboration avec l'écosystème (Boost)

Des paiements transparents (Pay)

Une révolution dans les flux de travail du secteur et dans l'expérience du voyageur (Plus)

Ces quatre modules modernisent la manière de se connecter, d'interagir et d'augmenter la valeur de l'écosystème, créant ainsi une nouvelle norme pour le secteur.

Snowfall, la société à l'origine de Junction, est une société de technologie du voyage basée au Royaume-Uni qui fournit des produits, des services et des partenariats. Snowfall tire parti de son expérience dans tous les principaux secteurs verticaux du voyage multimodal. Elle est l'une des rares sociétés à pouvoir apporter cette vaste expertise. En partenariat avec plus de 40 compagnies de voyage de premier plan, les solutions de Snowfall, telles que le voyage sans billet, ont constamment ouvert la voie à l'innovation dans le domaine du voyage à l'échelle mondiale.

Stefan Cars, PDG et fondateur de Snowfall a commenté :

« Nous avons créé Junction parce qu'en matière de voyage, nous pensons qu'il existe une meilleure solution. Junction libère la puissance de la technologie et offre des voyages accessibles, flexibles et simples. En intégrant tous les modes de voyage dans un système d'exploitation unique et dynamique, nous apportons de la simplicité à l'industrie complexe du voyage et donnons aux fournisseurs, revendeurs et partenaires les moyens de changer pour de bon la façon dont les gens vivent le voyage. Connectés à Junction, les fournisseurs et les revendeurs peuvent proposer à leurs clients une nouvelle génération d'offres via les canaux que leurs clients préfèrent. »

SOURCE Snowfall