Snowflake nomeia Frank Slootman como presidente e CEO

Entre 2011 e 2017, Slootman foi presidente e CEO da ServiceNow – uma das principais provedoras de SaaS do mundo – levando de menos de US$ 100M em receitas, passando por uma oferta inicial de ações, até US$ 1,4B em receitas. Antes disso, Slootman foi presidente e CEO da Data Domain – uma empresa que ele conduziu desde os primeiros estágios, passando por uma oferta inicial de ações até uma venda de US$ 2,4B para a EMC.

"A Snowflake é uma das empresas mais significativas do Vale do Silício e nós cremos que Frank é o líder correto nesse momento para trabalhar integralmente esse potencial", declarou Mike Speiser, diretor da Snowflake: "O melhor momento para se fazer uma mudança é quando as coisas estão indo bem. Estamos empolgados em ter Frank assumindo o comando da Snowflake. Nós também reconhecemos o incrível papel que Bob Muglia desempenhou nos últimos cinco anos para nos fazer chegar a esse ponto."

"A Snowflake é uma empresa especial", declarou Frank Slootman. "Há muito software rodando na nuvem, mas muito pouco disso explora integralmente sua escala, desempenho, elasticidade e economia. A Snowflake o faz, e está preparada para se tornar a principal plataforma de dados da era da nuvem."

Sobre a Snowflake Inc.

A Snowflake é a única data warehouse desenvolvida para a nuvem, capacitando as empresas voltadas a dados com elasticidade instantânea, compartilhamento seguro de dados e determinação de preços por segundo, em múltiplas nuvens. A Snowflake combina o poder do armazenamento de dados, a flexibilidade de plataformas de big data e a elasticidade da nuvem a uma fração do custo das soluções tradicionais. Snowflake: Seus dados, sem limites. Saiba mais em snowflake.com .

