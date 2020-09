Snowpipe bringt „King's Heroes" weltweit heraus, ein mobiles Strategiespiel in Echtzeit

SEOUL, Südkorea, 4. September 2020 /PRNewswire/ -- Snowpipe bringt nun sein eigenständig entwickeltes und gewartetes Mobilspiel „King's Heroes" mit Real-Time-Strategy (RTS) weltweit heraus.

King's Heroes war zuvor bereits in anderen Ländern und Regionen auf den Markt gekommen, darunter in Hongkong, Singapur, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Nachdem sich sein Erfolgspotenzial in diesen Märkten zeigen konnte, ist King's Heroes mit dem offiziellen Start der globalen Services nun auch weltweit erhältlich.