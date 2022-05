Sócia do escritório HSVL, advogada Sheila Shimada é a mais nova mentora da ABStartups

"O intuito da mentoria é descobrir o melhor caminho e auxiliar o nosso mentorado para que sua empresa cresça com inovação e segurança. A mentoria é uma conversa que varia de trinta minutos a uma hora, em que batemos um papo sobre marketing, jurídico, operações e outros segmentos. Sempre digo que um olhar profissional com alguém de fora pode mudar para melhor os rumos de qualquer startup", pontua a advogada.

Especialista em Direito Societário, Sheila atua também com direito sistêmico, direito de família e direito empresarial. "Desde que eu comecei minha carreira jurídica, sempre prezei muito pelo trabalho humanizado, feito com amor, e procurei construir uma maneira de integrar questões morais e éticas", conta ela. "Estou muito honrada por fazer parte do da mentoria da ABStartups, pois o time de mentores é formado por grandes lideranças nas áreas em que atuam", finaliza.

Sobre o Higasi, Shimada, Veisid & Leal Advogados (HSVL)

Escritório internacionalmente reconhecido, é especializado em direito digital, reputação política, marcas empresariais, direito trabalhista, penal, cível, do consumidor, empresarial e tributário. Destaca-se por oferecer soluções jurídicas inteligentes e eficazes, com uma linguagem clara e acessível. Seus profissionais buscam simplificar conceitos jurídicos complexos, o que proporciona aos seus clientes mais segurança e clareza na tomada de decisão. Com a prestação de um atendimento personalizado, o HSVL busca atender aos mais diversos anseios e interesses de seus clientes, sempre de forma ética e transparente.

