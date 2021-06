SocialChorus et Dynamic Signal s'associent pour transformer l'expérience numérique des employés

Ensemble, ces entreprises de renom façonneront l'avenir d'une main-d'œuvre connectée, inclusive et engagée.

SAN FRANCISCO et SAN BRUNO, Californie, le 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- SocialChorus et Dynamic Signal, deux leaders SaaS en forte croissance dans le domaine de l'expérience numérique des employés (digital employee experience-DEX), ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu une convention de fusion définitive. Sumeru Equity Partners (SEP) réalisera un nouvel investissement de croissance significatif pour SocialChorus et financera ensuite l'association avec Dynamic Signal. De plus, la haute direction et les investisseurs actuels des deux sociétés investiront une participation significative dans la transaction. Les autres conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

SocialChorus et Dynamic Signal unissent leurs forces et c'est un bond en avant dans la mission de transformer la façon dont les entreprises connectent chaque collaborateur avec la bonne information et au bon moment. Cette union accélérera le passage des modèles de prestation des sites de destination à une expérience numérique orchestrée, favorisant la productivité et le bien-être des employés.

« L'expérience numérique des employés d'une entreprise n'est pas une simple étape, c'est une attente et une expérience qui répond aux besoins d'un effectif réparti et diversifié », a déclaré Gary Nakamura, PDG de SocialChorus. « Pour vraiment résoudre le problème, il est essentiel de rencontrer les collaborateurs là où ils se trouvent avec de l'information et des ressources personnalisées. L'association de SocialChorus et Dynamic Signal offre une énorme occasion de croissance et d'innovation en vue de donner aux clients ce dont ils ont besoin pour créer une expérience numérique inégalée des employés. »

SocialChorus et Dynamic Signal s'associeront sous la direction de Gary Nakamura, PDG de SocialChorus, et une équipe de direction composée de membres de l'équipe Dynamic Signal et SocialChorus. Trois représentants du conseil d'administration de Dynamic Signal, dont Eric Brown, PDG de Dynamic Signal, se joindront au conseil d'administration actuel de SocialChorus pour former le conseil d'administration de l'entreprise fusionnée.

SEP, investisseur majoritaire chez SocialChorus, a connu un vif succès dans la croissance et l'expansion des opérations. Mark Haller, directeur de SEP, a déclaré : « Le secteur de l'expérience numérique des employés est en pleine croissance et dynamique, et nous croyons que la combinaison de talents et d'innovation des produits améliorera considérablement nos offres clientèle. Nous sommes ravis d'apporter l'expertise opérationnelle de SEP pour créer une organisation de calibre mondial qui dirigera un nouveau chapitre de croissance continue. »

Après la finalisation, l'entreprise fusionnée devrait se développer rapidement avec des ressources supplémentaires pour accélérer les investissements dans le développement de produits et l'innovation du service clientèle. L'entreprise fusionnée continuera de soutenir les solutions sur leurs plateformes respectives et desservira plus de 500 clients et rejoindra plus de 15 millions d'employés dans le monde.

« Je suis incroyablement excité à l'idée que Dynamic Signal et SocialChorus s'associent pour créer la meilleure plateforme de l'industrie, » a ajouté Brown. « Ensemble, nous nous appuierons sur la conviction commune que les entreprises doivent créer une expérience numérique pour tous les employés, leur permettant un accès équitable à l'information et une voix dans les échanges qui font bouger leur entreprise et leur culture. »

J.P. Morgan est conseiller financier exclusif de Dynamic Signal et Fenwick & West fait office conseiller juridique. GCA Advisors est le conseiller financier exclusif de SocialChorus et Weil, Gotshal & Manges fait office de conseiller juridique. La finalisation de la fusion est prévue pour le troisième trimestre et reste soumise aux approbations réglementaires et autres.

À propos de SocialChorus

SocialChorus est le créateur de FirstUp, la plateforme qui fait travailler l'expérience numérique de chaque collaborateur. Grâce à notre puissant moteur d'orchestration, nous offrons un accès personnalisé à l'information et aux systèmes à tous les employés. Et ce, où qu'ils se trouvent, sur n'importe quel terminal ou appareil, dans n'importe quelle langue, n'importe où dans le monde. Qu'ils soient connectés, mobiles, de première ligne, décentralisés ou indispensables, FirstUp donne aux employés ce dont ils ont besoin pour faire leur travail efficacement, et aux entreprises ce dont elles ont besoin pour gagner en flexibilité. C'est ainsi que nous aidons les entreprises clientes comme Amazon, ABInBev, Ford et GSK dans la transformation leurs activités. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.socialchorus.com.

À propos de Dynamic Signal

La plateforme Dynamic Signal fait partie des leaders en termes de communication et d'engagement des employés, engagée à créer un effectif connecté, inclusif et engagé où les personnes se sentent valorisées et habilitées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Qu'il s'agisse d'ouvriers d'usine, d'employés de terrain ou de travailleurs intellectuels, dans n'importe quel fuseau horaire, des centaines d'entreprises de tous secteurs dépendent des applications Web, de bureau et mobiles primées de Dynamic Signal pour atteindre chaque employé et créer des applications cohérentes, productives et activement engagées, ainsi que des défenseurs des employés. Fondée en 2010 et basée dans la Silicon Valley, Dynamic Signal s'intègre aux principaux systèmes d'entreprise et travaille avec des organisations du monde entier, qui font confiance à la technologie, aux services, à l'assistance et à la formation de Dynamic Signal pour améliorer l'expérience des employés et obtenir des résultats commerciaux novateurs. www.dynamicsignal.com.

À propos de Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners (SEP) fournit un capital de développement, des informations stratégiques et une expertise opérationnelle aux entreprises technologiques en Amérique du Nord et en Europe. Notre équipe expérimentée s'associe aux fondateurs et à la direction de l'entreprise pour faire croître leurs activités, créer des produits novateurs qui raviront les clients et embaucher des personnes admirables. Pour en savoir plus veuillez visiter www.sumeruequity.com.

