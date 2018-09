Sociedade Brasileira de Reumatologia anuncia novo presidente

RIO DE JANEIRO, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O reumatologista José Roberto Provenza, do Estado de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Reumatologia desde 1991, assume a presidência da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para a gestão 2018-2020, em substituição a Dr. Georges Christopoulos, do estado de Alagoas. A posse oficial é durante o Congresso Brasileiro de Reumatologia 2018, realizado na cidade do Rio de Janeiro. A reumatologia compreende mais de 100 doenças de caráter inflamatório e crônico, que acometem os tecidos conjuntivos, incluindo as articulações, os músculos, os tendões e os ligamentos.

"Temos como missão à frente da SBR valorizar a especialidade, atraindo novos e jovens especialistas para uma área em crescente necessidade no país, tendo em vista o bem estar e a qualidade de vida de pacientes, num cenário de grandes desafios, como o envelhecimento da população que precisa se manter ativa. Nossa especialidade é bastante abrangente e precisamos de especialistas treinados no diagnóstico correto e tratamento adequado das doenças reumáticas, que acometem pessoas de qualquer idade, incluindo crianças, e gênero", afirma Dr. Provenza.

Especialista em Reumatologia pela AMB-Associação Médica Brasileira desde 1981 e com Doutorado em Medicina Interna pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, Dr. José Provenza é Professor Titular de Reumatologia da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas e também Chefe de Reumatologia do Hospital Universitário Dr. Celso Pierro, da mesma entidade. Foi presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia (gestão 1998-99) . Na gestão 2016-2018, Dr. Provenza participou da Comissão de Estudos da Dor, Fibromialgia e outras Síndromes de Partes Moles.

Sobre a SBR - A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) é uma associação civil científica, sem fins lucrativos, fundada em 1949, com o objetivo de promover o desenvolvimento científico e da especialidade no Brasil. Hoje, conta com cerca de 2 mil associados, distribuídos em 24 sociedades regionais estaduais e mantem assessorias e comissões científicas por áreas de especialidade, além de representações em associações nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde. A SBR é responsável pela certificação de especialistas em reumatologia, área médica que engloba mais de 100 diferentes doenças. É filiada à Associação Médica Brasileira. Em 2018, a SBR recebeu da AMB – Associação Médica Brasileira certificado de boas práticas em gestão. Para mais informações, acesse www.reumatologia.org.br e siga suas ações, iniciativas e novidades pelo Facebook e Twitter.

