Société Pétrolière développe son activité de gaz de pétrole liquéfié

L'expansion est une étape supplémentaire dans le développement de SP et inscrit cette croissance continue de l'entreprise dans une gamme plus large de produits pétroliers au Rwanda et dans les pays voisins.

L'installation viendra compléter la progression rapide de la présence de la société, par la formation de 19 nouveaux membres du personnel chargés de remplir et distribuer les cylindres, fournis en formats de 3, 6, 12 et 15 kg. La quantité de GPL importé au Rwanda a doublé en passant de 5 020 595 kilos en 2016 à 18 278 617 kilos en 2018*, et la tendance semble s'inscrire dans la durée.

Les avantages environnementaux sont clairs et soutenus par l'Organisation mondiale de la santé.

Egide Gatera, actionnaire fondateur de SP Ltd a commenté : « De plus en plus de Rwandais utilisent le gaz dans l'industrie et pour la cuisine. Ils réalisent que l'utilisation du gaz est plus écologique et meilleure pour la santé que l'utilisation du charbon ou du bois de chauffage. Conformément à notre engagement de toucher la plus grande partie possible de la population, SP est la première société au Rwanda à posséder des installations de stockage et de remplissage de GPL en dehors de Kigali ».

« Après avoir été certifié ISO 9001 et ISO 14001 plus tôt cette année, c'est une avancée prometteuse pour le Rwanda et pour SP. Nous espérons aider plus de foyers et d'utilisateurs industriels à changer pour un gaz meilleur et plus propre en poursuivant nos investissements et nos opérations dans la région, selon les standards les plus élevés possibles », a ajouté Yves Legrux, PDG de Société Pétrolière Ltd.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

CONTACT : bureau de presse de SP

E-mail : spmedia@m3yer.com

Site Internet : https://www.sp.co.rw

À propos de :

Société Pétrolière Ltd (SP) est une société privée à responsabilité limitée desservant l'Afrique de l'Est par l'importation et la distribution de produits pétroliers. Fondée en 1967 au Rwanda, la société a fait équipe de manière fructueuse avec de nombreuses grandes compagnies pétrolières au cours de son histoire, dont BP et Shell. SP fournit une grande variété de produits, notamment du gazole/diesel (AGO), de l'essence (PMS), du kérosène à double usage (DPK), du mazout lourd (HFO), des huiles lubrifiantes et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ayant pour ambition de devenir un acteur régional, SP s'est récemment associée avec BB Energy, l'une des plus importantes sociétés de négoce d'énergie au monde.

*Trésor public rwandais

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/886281/SP_Ltd_Egide_Gatera.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/884779/Societe_Petroliere_Logo.jpg

SOURCE Société Pétrolière Ltd