Société Pétrolière lance Brioche « On-The-Go! », un nouveau concept de cafés-restaurants, dans les stations SP

Brioche On-The-Go! offre une expérience commerciale améliorée aux clients de SP. Situés dans les nouvelles stations SP Nyarugenge et SP Gikondo, ces cafés proposent un nouveau menu de boissons, d'aliments et de produits de commodité.

Yves Legrux, PDG de SP, a déclaré : « L'expansion de Brioche On-The-Go! est une nouvelle étape dans le développement de SP et marque la croissance constante de la société dans une plus large gamme d'offres de pétrole de détail au Rwanda et dans les pays voisins. »

Le programme d'investissement de SP fait partie d'un déploiement commercial en cours se déroulant cette année qui vise à améliorer l'expérience client.

« L'opportunité d'étendre les cafés-restaurants de Brioche via une plateforme solide de carburant au détail comme SP est un moment palpitant pour le Rwanda. Cette marque a fait ses preuves, est réputée et permettra à SP d'étendre ses avantages dans l'approvisionnement de détail aux consommateurs », a déclaré Jean-Philippe Kayobotsi, PDG de Brioche pour Société Pétrolière Ltd.

Egide Gatera, actionnaire fondateur de SP Ltd, a déclaré : « Je me réjouis à l'idée de voir davantage de cafés Brioche tout au long de l'année. Nous nous sommes engagés à investir dans le personnel et l'infrastructure de SP afin de développer notre offre à la clientèle à travers la région. »

En outre, SP Ltd est fière de se procurer ses produits auprès d'une variété de fournisseurs locaux, notamment son thé auprès de Rwanda Mountain Tea Company et son café auprès de la coopérative de torréfaction Hingakawa. Hingakawa, signifiant « Cultivons du café », compte plus de 500 femmes, basées dans la région montagneuse du district de Gakenke.

Chaque année, ces femmes apportent le café qu'elles ont cultivé à la coopérative pour le trier, le sécher puis le vendre. Collectivement, elles prennent des décisions professionnelles, négocient pour obtenir les meilleurs prix et se soutiennent les unes les autres. SP s'est engagée à aider le Rwanda à se développer.

Note aux rédacteurs:

Société Pétrolière Ltd (SP) est une société privée à responsabilité limitée desservant l'Afrique de l'Est par l'importation et la distribution de produits pétroliers. Fondée en 1967 au Rwanda, la société a fait équipe de manière fructueuse avec de nombreuses grandes compagnies pétrolières au cours de son histoire, dont BP et Shell. SP fournit une large variété de produits, dont du gazole/diesel (AGO), de l'essence (PMS), du kérosène à double usage (DPK), du mazout lourd (HFO), des huiles lubrifiantes et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ayant pour ambition de devenir un acteur régional, SP s'est récemment associée avec BB Energy, l'une des plus importantes sociétés de négoce d'énergie au monde.

