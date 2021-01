Sócio líder em M&A se junta à Vinson & Elkins em Nova York

Gabriel Silva agrega a experiência em M&A com um foco específico em infraestrutura digital e transações transfronteiriças

NOVA YORK, 25 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Gabriel Silva associou-se à Vinson & Elkins como parceiro em Nova York, com uma prática impressionante que se concentra em M&A e private equity nos EUA, América Latina, Europa e Ásia. Em particular, Silva tem experiência significativa em transações no setor de infraestrutura digital, como torres de telecomunicações, centros de dados e fibras.

"Gabriel é um dos novos parceiros líderes em M&A em Nova York, com forte combinação de infraestrutura digital, América Latina e experiência geral de private equity", disse Keith Fullenweider, co-diretor do departamento corporativo da empresa. "Sua prática se encaixa perfeitamente com a nossa plataforma, incluindo a nossa principal prática de infraestrutura. Também investimos recentemente na adição de advogados experientes com fortes conexões e experiência em negócios na América Latina, o que Gabriel certamente irá aperfeiçoar. Estamos entusiasmados em recebê-lo na empresa e acreditamos que nossos clientes vão gostar de trabalhar com ele em vários setores."

Algumas das questões recentes administradas por Silva incluem:

Digital Colony Partners em múltiplas transações de infraestrutura digital na América Latina, incluindo o estabelecimento do Scala Data Center, uma plataforma de data center em hiperescala com sede no Brasil por meio da aquisição de ativos do UOL Diveo; e suas aquisições da Highline e Phoenix do Brasil, provedores independentes de soluções de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, e Andean Telecom Partners, uma proprietária e operadora de infraestrutura de comunicação sem fio na região andina

Vantage Data Centers, apoiados por um consórcio liderado pela Digital Colony Partners, no estabelecimento de sua plataforma europeia e suas aquisições da Next Generation Data, o maior data center do Reino Unido, e da Etix Everywhere, uma empresa europeia que oferece uma rede mundial de serviços de colocation para data centers

A Marfrig Global Foods, uma das maiores produtoras de proteínas animais do mundo, na venda de 2,4 bilhões de dólares do seu negócio de frango dos EUA e Ásia, Keystone, para a Tyson Foods, e a aquisição de 969 milhões de dólares de uma participação de 51% na National Beef, o quarto maior processador de carne bovina nos EUA, da Jefferies

"Fiquei muito impressionado com a plataforma que a V&E criou para atender a uma ampla gama dos principais clientes de capital privado do mundo", disse Silva. "Além disso, a crescente prática da empresa na América Latina, que engloba advogados talentosos tanto do lado corporativo quanto de contencioso, foi extremamente atraente para mim."

Silva é o quarto advogado a se juntar à empresa em Nova York nos últimos dois anos, onde a América Latina é um componente significativo de sua prática.

"Gabriel é bem reconhecido como líder em infraestrutura de M&A por uma razão, ele é excelente, e estamos entusiasmados em tê-lo aqui na V&e", declarou Jim Fox, sócio-gerente do escritório de Nova York da empresa. "Sua vasta experiência em infraestrutura criará novas oportunidades à medida que continuamos a expandir nossa prática de infraestrutura, ao mesmo tempo em que aprimora nossos recursos para atender aos clientes em busca de investimentos na América Latina."

Silva recebeu seu título de Mestre em Direito da Columbia Law School, onde foi bolsista Harlan Fiske Stone. Também também é formado em direito no Brasil pela Pontifícia Universidade de São Paulo e possui especialização em Direito Societário Brasileiro pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Antes de ingressar na empresa, Silva já foi sócio da Linklaters em Nova York e São Paulo.

Os cerca de 200 advogados de M&A e private equity da V&E representam clientes que incluem empresas líderes de private equity, bancos de investimento e outras instituições financeiras, bem como empresas públicas e privadas em transações sofisticadas. A V&E também trabalha em diversos projetos na América Latina, incluindo importantes transações e disputas de energia, infraestrutura e finanças. A prática da empresa na América Latina é reconhecida internacionalmente pelo Chambers and Partners (2020) e pelo Legal 500 (2021).

A Vinson & Elkins LLP é uma firma de advocacia internacional com aproximadamente 700 advogados em 11 escritórios em todo o mundo. Para mais informações, entre em contato com Melissa Anderson pelo telefone +1.713.758.2030.

