Socket Mobile propose un DuraCase pour les iPhones d'Apple - iPhone 6, 7, 8 et 6, 7, 8 Plus

NEWARK, Californie, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Socket Mobile Inc. (NASDAQ: SCKT), leader et innovateur en matière de solutions de capture et de transmission de données pour optimiser la productivité des entreprises, annonce la sortie du DuraCase pour les iPhone et iPhone Plus d'Apple. Le DuraCase est une coque protectrice qui permet de tenir d'une seule main iPhone et scanner série 800. En les protégeant contre les chocs et les chutes, il permet aussi d'augmenter leur durabilité.

« Nous sommes heureux de proposer le DuraCase pour la série iPhone car il permettra à nos nombreux développeurs d'applications iOS de déployer des solutions de numérisation robustes et fiables pour les clients utilisant iPhone. Le boîtier DuraCase associe iPhone et lecteur SocketScan 800 dans une coque protectrice pour former un dispositif unique à tenir d'une seule main. Il est conçu pour recharger simultanément et sur une seule station le scanner et l'iPhone d'Apple. Pour des déploiements plus importants, le chargeur multi-baies permet de charger jusqu'à 6 solutions DuraCase en même temps. Nous allons prochainement lancer une solution de chargement pour DuraCase adaptée aux véhicules pour un usage en entrepôts et dans le secteur automobile.

Nous disposons déjà de nombreux développeurs qui intègrent la solution DuraCase pour iPod touch, une solution qui s'est révélée populaire, fiable et performante. Ces développeurs seront en mesure de proposer aux clients une solution iPhone, ils pourront assurer la prise en charge d'écrans plus grands ou adapter leur solution à une main-d'œuvre mobile. La solution DuraCase peut être déployée sans développement logiciel grâce au mode d'émulation de clavier (HID) et nous encourageons les développeurs intéressés à utiliser notre SDK Capture dans leur application pour offrir aux clients le maximum d'efficacité ainsi qu'une solution de numérisation robuste, fiable et rapide.

En général, nous sommes convaincus que le DuraCase apportera au marché orienté iPhone une solution de numérisation solide et efficace. » explique Vanessa Lindsay, directrice produits.

Prix de lancement jusqu'au 31 mars 2019 (prix de vente conseillés) :

DuraCase pour iPhone 6,7,8 ou Plus : € 117.81

DuraCase et station de charge : € 189.21

Remises supplémentaires pour tous les développeurs déjà inscrits ou en cours d'inscription sur notre portail développeurs : https://www.socketmobile.com/developer/

Socket Mobile s'engage pour la marque Apple iPhone et envisage de lancer le DuraCase pour iPhone XR au troisième trimestre. La prise en charge de l'iPhone XS Max et de l'iPhone XS sont prévues pour la suite.

À propos de Socket Mobile

Socket Mobile est un des fournisseurs leaders dans le domaine de capture et de transmission de données avec pour objectif l'optimisation de la productivité des effectifs mobilisés.

Son chiffre d'affaires est généré principalement par le déploiement d'applications mobiles tierces, applicables aux lecteurs code-barres sans fil et aux lecteurs/encodeurs sans contact Socket Mobile.

Les applications mobiles pour les secteurs de la distribution spécialisée, des services commerciaux, du transport et de l'industrie constituent sa principale source de revenus.

Socket Mobile dispose d'un réseau de plusieurs milliers de développeurs qui utilisent ses outils logiciels pour intégrer la techniques sophistiquée de capture de données à leurs applications mobiles.

Le siège de Socket Mobile se trouve à Newark, Californie. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +1-510-933-3000 ou par internet sur www.socketmobile.com. Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter @socketmobile.

