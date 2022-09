SodaStream, première marque mondiale d'eau pétillante, dévoile un repositionnement à 360°

Refonte de l'identité de marque, du symbole et du logo de l'entreprise

Nouveau niveau de produit : la SodaStream Collection, alliant des fonctionnalités avancées à une conception haut de gamme

Refonte complète de la marque, notamment de la conception visuelle, des emballages, du contenu numérique et du ton

KFAR SABA, Israël, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SodaStream, la première marque mondiale d'eau pétillante, annonce le lancement aujourd'hui d'un repositionnement complet à 360° de la marque. Après avoir effectué sa transformation numérique et lancé sa stratégie axée sur le consommateur il y a trois ans, la société puise dans l'intérêt croissant des consommateurs envers le design, l'innovation, la mixologie et l'expérience utilisateur. Alors que les gens sont de plus en plus nombreux à préparer de l'eau gazeuse fraîche à la maison, et que les consommateurs recherchent des produits haut de gamme plus accessibles, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons 1, SodaStream procède à une refonte complète de son symbole, de sa palette de couleurs et de ses sites Web, tout en lançant un nouveau niveau de produits de gamme supérieure.

Au cœur du nouveau positionnement se trouve l'appel de la marque « Push for Better » (pousser pour le mieux), inspiré par le geste que font les utilisateurs lorsqu'ils appuient le bouton des machines à eau pétillante SodaStream. La nouvelle identité visuelle de la marque donne vie à l'appel « Push for Better », créant ainsi un « effet d'entraînement » en faveur du changement positif inspiré par la puissance d'une simple pression sur un bouton et par le courant de changement qu'il génère, tant pour les consommateurs que pour la planète.

Le langage visuel comprend un nouveau symbole emblématique composé de deux gouttelettes d'eau entrelacées et disposées dans une formation de yin et de yang. L'image évoque non seulement l'équilibre et l'harmonie, mais aussi la planète. De plus, la silhouette du symbole forme la lettre « S », symbolisant le nom SodaStream. Fidèle à son engagement à faire mieux pour la planète, la nouvelle palette de couleurs de SodaStream s'inspire de la nature. Les couleurs primaires de la marque sont Fresh Blue, Deep Blue et Sand (bleu « frais », bleu profond et sable), un ensemble qui fait référence à la pureté et la fraîcheur de l'eau, ainsi qu'à la brillance du sable.

SodaStream dévoile également la « SodaStream Collection », un nouveau niveau de produit haut de gamme caractérisé par des caractéristiques et une conception avancées. La « SodaStream Collection » offre des expériences rehaussées grâce à une innovation, une qualité et un design supérieurs. La gamme Collection sera composée des nouvelles machines à eau gazeuse de SodaStream – les modèles Art et Duo – et comportera de futures innovations mises au point par des concepteurs de renommée mondiale.

La nouvelle identité visuelle de SodaStream est maintenant présente dans l'ensemble des points de contact numériques de l'entreprise, y compris ses sites Web destinés aux consommateurs, ses médias sociaux et ses autres plateformes. À compter de 2023, le nouvel emballage sera progressivement déployé sur les 47 marchés mondiaux où l'entreprise opère.

« Notre nouvelle stratégie 'Push for Better' et ses atouts de marque représentent le prochain chapitre des efforts de SodaStream visant, d'une part, à changer la façon dont le monde boit et, d'autre part, à révolutionner l'industrie mondiale des boissons, a déclaré Eyal Shohat, PDG de SodaStream. En tant qu'experts de la création de boissons gazeuses, nous sommes heureux d'offrir à nos consommateurs des expériences d'eau pétillante parfaites et un mode de vie amélioré. En utilisant SodaStream, nos consommateurs ont la possibilité de faire quelque chose de mieux pour eux et pour la planète ».

SodaStream a collaboré avec Pearl Fisher, une agence créative de design et de branding basée à Londres, ainsi qu'avec Eitan Cohen, conseiller en création de SodaStream, dans le but de créer et de mettre en œuvre la nouvelle identité visuelle de la marque. « Nous sommes très fiers de notre partenariat avec SodaStream. La collaboration a été très fructueuse, qu'il ait s'agit de cerner les possibilités de SodaStream d'évoluer et d'optimiser les atouts clés de la marque, ou de s'assurer que chaque aspect de la nouvelle vision conceptuelle et de l'expérience de marque alimente son attitude avant-gardiste et sa volonté de provoquer le changement, ont affirmé Eitan Cohen et David Jenkinson, associés en conception et en expérience chez Pearl Fischer. C'est un chapitre passionnant qui s'ouvre dans l'histoire de Sodastream et nous sommes impatients de voir ce nouveau design audacieux, percutant et valorisant dans les rayons. »

À propos de SodaStream :

SodaStream, une filiale de PepsiCo, est la première marque mondiale d'eau pétillante. Opérant dans plus de 47 pays d'un bout à l'autre du globe, SodaStream permet aux consommateurs de créer des expériences de boissons gazeuses personnalisées parfaites en appuyant simplement sur un bouton. En aidant ses utilisateurs à faire de meilleurs choix pour eux-mêmes et pour la planète, SodaStream révolutionne l'industrie des boissons et change la façon dont le monde boit. Pour en savoir plus sur SodaStream, consultez le site Web www.sodastream.com et suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et YouTube .

1 Selon Global Monitor, Consumer Trends Status New in 2022 de Kantar

