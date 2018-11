SodaStream vai mais fundo com nova campanha ambiental pedindo que os consumidores adotem produtos reutilizáveis

"O plástico se tornou uma ameaça pandêmica com um impacto sobre a saúde humana ainda desconhecido, mas com consequências ambientais devastadoras para nossos oceanos e a vida marinha", disse Daniel Birnbaum. "Nessa campanha, queríamos dar voz aos animais marinhos e, junto com eles, encorajar as pessoas e as empresas a trocarem o plástico descartável por embalagens reutilizáveis."

Para ver o vídeo, clique aqui .

Liderado por Sir Rod Stewart como a tartaruga marinha, a recorrente celebridade Thor "The Mountain" Bjornsson, a estrela em ascensão Sarah Catherine Hook, um coral de pessoas e animais marinhos feridos por partes de plástico cantam extratos de "Ocean of Change", canção escrita para a SodaStream para esta campanha.

A tear of sorrow (Uma lágrima de tristeza)

Tears of hope (Lágrimas de esperança)

An ocean of regret (Um oceano de arrependimento)

I never meant to hurt you so (Nunca quis machucá-lo tanto)

It is not over yet (Nem tudo está perdido)

We can still make this right again (Ainda podemos fazer a coisa certa)

We can still save ourselves (Ainda podemos nos salvar)

Oceans are the springs of life (Os oceanos são a fonte da vida)

They're crying S.O.S (Estão pedindo socorro)

Now it is the time for a change it's in our hands Now it is the time for a change it's in our hands (Agora é a hora de uma mudança Está em nossas mãos Agora é a hora de uma mudança Está em nossas mãos)



Will piles of trash and poisoned seas (Será que pilhas de lixo e mares envenenados)

be our legacy? (será nosso legado?)

Our kids deserve much more than that (Nossos filhos merecem muito mais do que isso)

A world - pollution free (Um mundo livre de poluição)

We can still make this right again (Ainda podemos fazer a coisa certa)

We can still save ourselves (Ainda podemos nos salvar)

Oceans are the springs of life (Os oceanos são a fonte da vida)

They're crying S.O.S (Estão pedindo socorro)

Now it is the time for a change it's in our hands Now it is the time for a change it's in our hands (Agora é a hora de uma mudança Está em nossas mãos Agora é a hora de uma mudança Está em nossas mãos)

"Eu amo muito nossos oceanos e a vida marinha por isso fiquei feliz em emprestar minha voz e apoiar esta campanha", comentou Sir Rod Stewart. "Se isso ajudar a aumentar a conscientização e conseguir mudanças simples, como trocar por garrafas reutilizáveis, então me sinto honrado em fazer parte disso."

O vídeo foi lançado em conjunto com o site www.FightPlastic.com , onde a SodaStream incentiva os consumidores a se posicionarem contra o plástico descartável.

"Enquanto uma garrafa SodaStream reutilizável pode substituir milhares de garrafas plásticas descartáveis, o mundo precisa mudar mais do que apenas seus hábitos de consumo para combater o perigo da poluição global. Todos nós devemos fazer o máximo para deixar o plástico descartável, incluindo canudos, copos, sacos e garrafas", continuou Birnbaum. "A SodaStream espera que esta campanha incentive muitos a fazer a mudança. Está em nossas mãos."

Vá para www.FightPlastic.com para ser parte da mudança e conheça a missão da SodaStream de parar a poluição causada por plásticos descartáveis.

Sobre a SodaStream

A SodaStream é a marca número 1 de água com gás do mundo. A SodaStream permite que os consumidores transformem facilmente a água da torneira comum em água com gás em segundos. Os SodaStream Sparkling Water Makers oferecem uma alternativa diferenciada e inovadora aos consumidores de refrigerantes gaseificados em lata e em garrafa para que possam desfrutar de suas bebidas favoritas sem garrafas descartáveis de plástico. Uma garrafa carbonatada SodaStream pode substituir até milhares de garrafas plásticas descartáveis e latas. Os produtos são ecologicamente corretos, promovem saúde e bem-estar, são econômicos, personalizáveis e divertidos de usar. Os produtos estão disponíveis em mais de 80.000 lojas de varejo em 46 países. Para saber mais sobre como a SodaStream torna a água divertida e seguir a SodaStream no Facebook , Twitter , Pinterest , Instagram e YouTube , visite www.SodaStream.com .

