Sodexo anuncia a aquisição da carteira da Sorovale

SÃO PAULO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Sodexo Benefícios e Incentivos, líder mundial em serviços de qualidade de vida, anuncia a compra da carteira da Sorovale - uma empresa do Grupo SOROCRED e que opera em todo o Brasil desde 2008. O contrato firmado contempla a aquisição da base de clientes dos produtos alimentação, refeição, gift presente, auto, empresarial e combustível. Potencialmente passam a ser atendidos pela Sodexo 1.254 clientes e 18.388 consumidores em todo o País. A migração iniciada em janeiro não gerou impacto aos clientes e consumidores.

"O nosso bom relacionamento com o Grupo Sorocred permitiu esse acordo. A Sodexo dá as boas vindas a esses mais de 1.200 clientes que passam a ter acesso a soluções e tecnologias ainda melhores e que enriquecerão a experiência e a qualidade de vida de seus respectivos colaboradores. Com esse investimento, reforçamos o nosso compromisso com o setor de benefícios aos trabalhadores no Brasil", afirma Marcos Binder, Vice-Presidente de Finanças da Sodexo Benefícios e Incentivos para a América Latina e Estados Unidos.

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 470 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE A SODEXO BENEFÍCIOS E INCENTIVOS

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Com 650 colaboradores, atende aproximadamente 103 mil clientes, que representam 5,9 milhões de usuários, com uma rede de 505 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Sodexo Multi, Wizeo, GymPass e Apoio Pass.

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

