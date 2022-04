Sodexo Benefícios e Incentivos faz palestra exclusiva sobre "O Futuro dos Benefícios" na 48ª edição do CONARH

Nesta terça-feira, 19/04, às 13h50, executivo da companhia abordará temas relacionados as alterações do PAT e auxílio alimentação e como as empresas podem atender às novas demandas dos colaboradores por benefícios flexíveis

SÃO PAULO, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Sodexo Benefícios e Incentivos está entre os participantes da 48° edição do CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) promovido pela ABRH-Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos), que acontece entre os dias 18 e 20 abril, na Expo São Paulo, em formato presencial após dois anos de sua realização acontecendo online.

Para contribuir com o tema escolhido do evento deste ano: "Pessoas, Gestão e Negócios – É hora de acolher e ampliar horizontes", a Sodexo irá falar durante palestra nesta terça-feira, 19/04, a partir das 13h50, sobre "O Futuro dos Benefícios". O tema tem ganhado cada vez mais a atenção das empresas que buscam adequar-se à nova regulação, além de utilizar de forma estratégica os benefícios para atrair, reter e motivar os colaboradores diante dos novos modelos de trabalho.

"Vamos aproveitar esse momento para trazer dicas sobre como usar os benefícios como instrumento de apoio à produtividade, de melhoria de qualidade de vida e de atração e retenção de talentos, além de informações sobre as principais alterações ocorridas nos últimos meses no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e do auxílio alimentação, mostrando como as novas medidas impactam os negócios de nossos parceiros Rhs", conta Willian Tadeu Gil, Diretor de Relações Institucionais da Sodexo Benefícios e Incentivos.

Constam ainda da programação do evento palestras que abordarão assuntos relacionados ao metaverso, ESG, empresas humanizadas, cenários econômicos globais e futuros, liderança e educação.

