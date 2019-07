Sodexo passa a disponibilizar opção de pagamento online na Rappi

SÃO PAULO, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Agilidade e comodidade são alguns dos principais fatores que fazem com que 74% dos consumidores brasileiros prefiram comprar online, por meio de computadores e smartphones, segundo levantamento realizado pelo NZN Intelligence no último ano.

Por estar atenta às tendências de mercado e com o objetivo de facilitar a vida de seus consumidores, a Sodexo Benefícios e Incentivos, líder em serviços de Qualidade de Vida, se uniu a Rappi, o primeiro super aplicativo latino-americano, que oferece a opção de compra de diversos produtos em diferentes verticais, como restaurantes, supermercados e farmácias, para que os consumidores possam comprar com o cartão Refeição Pass diretamente pelo aplicativo ou site.

Os clientes poderão cadastrar seus dados do cartão Sodexo Refeição Pass direto na Rappi. Basta selecionar a opção "Adicionar Novo Cartão" para efetuar a compra digitalmente, sem a necessidade de utilizar o cartão físico no momento da entrega, como já acontece com os cartões de crédito.

Para os estabelecimentos cadastrados e que já aceitam os cartões Sodexo, a parceria oferece segurança e acelera o fluxo de entregas. A novidade representa um marco disruptivo no mercado, tornando a Sodexo uma das primeiras companhias (entre as três maiores do mercado de benefícios) a realizar transações online pela plataforma e, a Rappi, o primeiro aplicativo de delivery a oferecer pagamentos de vale-refeição online - melhorando e inovando a experiência do consumidor.

"Por meio de nossa estratégia global, que tem como foco a transformação digital, a Sodexo está investindo na integração de canais e firmando parcerias com empresas estratégicas como a Rappi. E o crescimento de delivery é um dos que mais cresce no mundo. Logo, a Sodexo não poderia estar fora desta tendência, já que um dos nossos objetivos é promover inovações que facilitem a vida dos nossos consumidores e, consequentemente, aumentar o fluxo de vendas dos estabelecimentos parceiros", destaca Antônio Aguiar (Tombé), Diretor de Estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos.

"A Rappi tem o propósito de facilitar o dia a dia de seus usuários e a parceria com a Sodexo vem ao encontro desta estratégia. Ao oferecer uma nova opção de pagamento, que já era bastante solicitada pelos clientes, conseguimos oferecer a eles mais uma praticidade," reforça Fernando Vilela, diretor de crescimento da Rappi no Brasil.

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

