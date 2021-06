Sodim détient 82,75 % des droits de vote de la Semapa. Concentration du flottant de Semapa dans la principale filiale du groupe, Navigator : l'objectif se rapproche

LES ACTIONNAIRES QUI ONT TOUJOURS L'INTENTION DE VENDRE LEURS ACTIONS PEUVENT LE FAIRE JUSQU'AU 15 JUIN À 11,66 €/ACTION

L'ENTREPRISE CONSIDÈRE L'OFFRE COMME UNE RÉUSSITE

LISBONNE, Portugal, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Suite à l'offre publique d'achat d'actions Semapa lancée le 18 février 2021, une séance spéciale de bourse de valeurs s'est tenue aujourd'hui pour la détermination des résultats de l'offre, qui garantissait à Sodim l'acquisition de 7,88 % du capital de Semapa et une détention de 81,33 % de parts du capital et de 82,75 % des droits de vote correspondants.

Sodim souligne l'adhésion à l'offre d'environ 36 % du flottant de Semapa (et plus de 55 % des actions nécessaires pour atteindre l'objectif de 90 % des droits de vote). Sodim fait ainsi un pas de plus vers son objectif de concentrer le flottant du groupe dans Navigator tout en fournissant aux actionnaires de Semapa un événement de liquidité et une prime sur le cours de la bourse ainsi que la possibilité, pour les investisseurs qui le souhaitent, d'investir dans Navigator.

Sodim rappelle aux investisseurs qu'entre 2016 et 2020, Semapa a affiché une corrélation de 0,97 dans sa performance boursière avec Navigator qui, à son tour, a présenté au cours de la même période un rendement moyen du dividende et une liquidité moyenne (mesurée par le volume moyen quotidien des transactions) respectivement 2,3 fois et 4,5 fois plus que Semapa.

Ainsi, et conformément au mécanisme défini dans le prospectus et dûment approuvé par CMVM, Sodim conservera une offre permanente pour faire l'acquisition d'actions Semapa jusqu'au 15 juin en espèces et au prix de 11,66 € (onze euros et soixante-six cents).

