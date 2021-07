SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. (« BidCo »), une filiale sous contrôle de Starwood Capital Group, annonce le résultat final de l'offre publique d'achat de CA Immobilien Anlagen AG (« CA Immo »)

VIENNE et LUXEMBOURG, 17 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le lundi 22 février 2021, BidCo a publié le document d'offre pour une OPA obligatoire anticipée sur toutes les actions et obligations convertibles de CA Immo qui ne sont détenues ni par BidCo ni par CA Immo (« Offre »). Pendant la période d'acceptation, qui s'est terminée le 9 avril 2021, 2 413 980 actions CA Immo et 811 obligations convertibles CA Immo d'une valeur nominale totale de 81 100 000 euros ont été apportées à l'Offre.

Le 14 juillet 2021, la période d'acceptation supplémentaire légale a pris fin, au cours de laquelle 25 730 695 actions CA Immo supplémentaires ont été apportées à l'Offre. Après le règlement de ces acquisitions d'actions supplémentaires, BidCo détiendra 59 176 155 actions CA Immo, ce qui équivaut à environ 58,8 % des droits de vote en circulation de CA Immo.

Barry Sternlicht, président et chef de la direction de Starwood Capital Group, a déclaré : « Cette transaction reflète notre confiance continue dans les fondamentaux des marchés clés de bureaux allemands, autrichiens et d'Europe centrale et nous sommes ravis de devenir les propriétaires majoritaires d'une entreprise que nous avons soutenue en tant qu'actionnaires principaux au cours des trois dernières années. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le conseil de surveillance et l'équipe de direction de CA Immo en vue de mettre en œuvre les objectifs stratégiques à long terme de l'entreprise. »

L'offre sera réglée conformément à la section 5 du document d'offre. Le prix de l'offre de 37,00 euros par action CA Immo, ainsi que les paiements complémentaires dus aux détenteurs de titres CA Immo qui ont accepté l'Offre pendant la période d'acceptation, seront payés au plus tard le 28 juillet 2021 par l'intermédiaire des banques dépositaires respectives des détenteurs de titres.

À propos de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group est une société d'investissement privée qui se concentre sur l'immobilier mondial, les infrastructures énergétiques et le pétrole et le gaz. La société et ses affiliés disposent de 16 bureaux dans sept pays du monde entier et comptent actuellement environ 4 100 employés. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a levé près de 55 milliards de dollars de capitaux propres et gère actuellement plus de 70 milliards de dollars d'actifs. La société a investi dans pratiquement toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, en changeant de manière opportuniste de classe d'actifs, de zone géographique et de position dans la pile de capitaux, à mesure qu'elle perçoit l'évolution de la dynamique risque/rendement. Au cours des 29 dernières années, Starwood Capital Group et ses affiliés ont mis en œuvre avec succès une stratégie d'investissement qui implique la création d'entreprises sur les marchés privés et publics. Des informations supplémentaires sont disponibles sur starwoodcapital.com.

Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co. International plc agissent en tant que conseillers financiers de l'enchérisseur. Schoenherr Rechtsanwälte GmbH est le conseiller juridique autrichien de l'offrant, son représentant et son destinataire autorisé vis-à-vis de la Commission autrichienne des offres publiques d'achat (Übernahmekommission).

